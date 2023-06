Spolky ze Starého Sedla spolu s obcí Staré Sedlo pořádaly dětský den.

V Racově děti slavily svůj svátek. | Foto: obec Staré Sedlo

V obci Racov, která je částí střediskové obce Staré Sedlo, se na návsi v sobotu 3. 6. ve 14 hodin sešly obecní spolky, aby společně s obcí Staré Sedlo a místními podnikateli připravili odpoledne plné soutěží a her pro děti při příležitosti oslavy Dne dětí.

Skvělým nápadem se ukázalo oslovení právě místních spolků, které se do akce ochotně zapojily. Každý z nich si připravil něco ze své činnosti a tím nadchl a pobavil děti a dospělé až do večera. Spolek dětských Kutilů maloval na kamínky, navlékal korálky na čas, členové mysliveckého svazu učili děti poznávat stromy a určovat zvířata dle vystaveného paroží. Dále si mohly děti vystřelit z luku na namalované divoké prase a sestřelit vzduchovou zbraní nějakou tu sladkost. Ani hasiči nezůstali pozadu a přijeli v plné výbavě. Děti s rodiči si mohli zkusit masáž srdce na umělé figuríně, prohlédli si vystavené hasičské vybavení a hasiči následně všem předvedli, jak to vypadá, když doma vzplane olej na pánvi a začne se nešťastně hasit vodou.

Vodáci ruší netradiční plavidla, akci připraví na jiný termín

Parkur si připravil Jezdecký klub Staré Sedlo. Ovšem kobylky byly krotké, byly dřevěné, a tak si jízdu mohl vyzkoušet každý. Spolek pro obnovu kostela v Racově předvedl dětem řezbářské práce a dopřál jim zkusit si vše osobně. Střelecký klub seznámil přítomné se střelbou na terč a názorně jeho členové předvedli, jak se obsluhuje vzduchová zbraň. Zájem o střelbu byl obrovský. Místní Spolek žen měl soutěžní stanoviště s kricketem. Úplně nejmenší děti byly nadšené z možnosti chytání kačenek či házení kroužků na cíl.

Celé odpoledne nám poskytovali občerstvení manželé Burešovi z hospůdky ze Starého Sedla, kteří si připravili také soutěžní stanoviště. Rodina Veřtatů pouštěla k dobré pohodě reprodukovanou hudbu. Nechybělo opékání buřtů a naživo zahrála country kapela Anonymm coutry beat.

Obec se postarala o odměny za splněné úkoly, o buřty a melouny, které všechny děti hezky osvěžily.

Do Racova se sjelo 72 dětí, akce se opravdu vydařila a myslím, že všichni odcházeli spokojeni. Ráda bych poděkovala všem, kteří se na dětském dni podíleli, také sponzorům a zvláště firmě ZEVYP z Kladrub. Jsem velmi spokojená, naše spolky jsou skvělé a dobře fungují.

Jana Svobodová, starostka obce Staré Sedlo