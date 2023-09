Divadlo, country hudba, zmrzlina, obří bublifuky. Lhota u Stříbra si užila pouť

autor externí

Je to přesně týden, co odstartovaly ve Lhotě u Stříbra pouťové oslavy. Místní si dali opět na přípravách záležet a ukázali, jak umí ve vesnici vzít za práci a organizaci. A i když to ve čtvrtek vypadalo, že nebude večerní zábava, protože rok domluvená kapela zrušila přítomnost kvůli hraní na jiné akci, nakonec vše dopadlo skvěle.

Pouť ve Lhotě u Stříbra. | Foto: se svolením Petry Valešové Vrané

Po zahájení programu děti uvítalo divadlo. Následovala show s bublinami Roberta Navrátila, pak program a hry pro děti, dospělí, další magické vystoupení a v mezičasech skvělé country okénka kapely Obnošená vesta. Po celý den bylo k dispozici výborné občerstvení, zmrzlina a ledová tříšť, tvořivé dílny, obří bublifuky, malování na obličej a pouťove atrakce. Večerní zábavu nám zachránila kapela Explozet, která měla hrát původně odpoledne. Ještě jednou jsme kapele vděčni že přesunula malou soukromou akci kvůli našemu večeru, byl to báječný mejdan a lidi to názorně dali najevo tancováním v dešti. Protože ve Lhotě nám nic pouť nezkazí a my si jí vždy naplno užijeme. Děkujeme za finanční dar Městu Stříbru, Říha okna, děkujeme za dary do soutěží firmám AgNet, VR technik, Tech Draw, RSF Elektronik a DEK. za zaslání děkujeme Petře Valešové Vrané