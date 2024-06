V sobotu 15. června se v kině Slavia ve Stříbře uskutečnila 33. repríza inscenace "Podivuhodná noc na Karlštejně", kterou po 15 letech od premiéry uvedl soubor Divoch. Diváci se mohli těšit na zkrácenou verzi příběhu o královně Elišce, která tajně navštívila hrad Karlštejn.

Čas jak raketa letí. Již 33krát sehrál divadelní spolek Divoch ze Stříbra svoji oblíbenou upravenou Podivuhodnou noc na Karlštejně. | Foto: L.Kajaba a Vl. Novotný

V sobotu 15.6. večer uvedl Divoch v kině Slavia ve Stříbře po 15 letech od premiéry (no přesněji, bylo to od 12.6.2009 15 let a 3 dni ) 33. reprízu báječné podívané Podivuhodná noc na Karlštejně aneb jak Eliška tajně na hrad přišla. Naši věrní diváci a příznivci přišli a skvěle se bavili. Na úvod byla krátká scénka v podání Libora z našeho spřáteleného Domova Milíře a poté Divoch předvedl maxi-stručnou verzi Karlštejna, o dvou hercích a dvou pochodních.

Zpívající panoš Verča po potlesku a slovech "Viděli jste Noc na Karlštejně, na shledanou !" lehce překvapeným divákům pokračovala slovy: " …anebo vám to zahrajeme, když jste už tady. Tak to Edo pusť !" A začal ten známý příběh o královně, která kvůli lásce k císaři tajně na hrad přišla a způsobila, že Karlštejn je pro muže i pro jejich ženy, co věrně po jejich boku stojí. Protože, jak řekl ještě předtím purkrabí:" Bez žen to tady vůbec nestojí…! ". Pan Jan Rybecký, který nám maloval kulisy, viděl svého času premiéru a také teď i 33. reprízu, to kvitoval slovy: "Byla to paráda a náramně jsme se pobavili. Přeji hodně zdaru Divoch-ům !"

Za článek děkujeme Lacu Kajabovi, za fotografie pak rovněž Lacu Kajabovi a také Vladimíru Novotnému.