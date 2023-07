Do Lomničky se opět vrací život. Sváželi seno a soutěžili v pečení bublaniny

Čtenář reportér

Do Lomničky se opět vrací život, přistěhovaly se sem nové rodiny a už se to tu hemží drobotinou. A lidé drží při sobě, pomáhají si například při sečení sena. A také jsme vyhlásili soutěž o nejlepší bublaninu, napsala do redakce Tachovského deníku paní Jiřina Hrubá.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V Lomničce se nenudí, práce spojená se zábavou a dobrotami jim není cizí. | Foto: Deník/Monika Šavlová

Ale pan Jiří už má dcerku větší a koupil jí koně.Tak teď krásně dělají seno jak zastara. Posekají kosou, usuší a musí svézt do stodoly. A pan Václav a František rádi pomohli. Posílám pár obrázků ze svážení sena, píše dál. A také jsme tu vyhlásili soutěž o nejlepší bublaninu, protože každý má na zahradě nějakou tu třešničku. A zapojili se i chalupáři, třeba jako paní Slávka. Zúčastnily se letos jenom 4 ženy, ale užili jsme si to. Věřím, že příští rok se jich zapojí více. První cenu vyhrála paní Andrea, druhou Slávka, potom Terezka a Jiřina. Pan Jiří, který soutěž vymyslel, byl i ředitel soutěže a spolu s Václavem bublaniny vyhodnotili. Jiřina Hrubá