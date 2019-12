Domov Milíře, který poskytuje sociální služby handicapovaným, dostal předvánoční dárky v podobě divadelního představení, hudebního vystoupení a také rukodělných pomůcek.

Domov v Milířích dostal dárky | Foto: Kristina Götzová Fiedlerová

Akci pro ně pravidelně připravuje stříbrská Kristina Götzová Fiedlerová. "Jezdím tam za dětmi už dvacet let a nikdy nejedu z prázdnou. Někdy vezu nějaké pečené dobroty, jindy potřebné drobnosti. Teď jsem s kamarádkou přivezla dárky, různé sprchovací gely, pastelky, fixy, papíry,ovoce, dárky, které tam prostě potřebují," říká s úsměvem stálá návštěvnice domova Kristina Götzová Fiedlerová.

Nevozí jen věci, ale také kulturu. "Domlouvám různé akce, například divadelníci ze Stříbra soubor DIVOCH jim tam jezdí hrát pohádku, moje snacha Diana Götzová Maříková pro ně zpívá, loni jim věnovala výtěžek z jejího vánočního koncertu v kostele v Plané na koupi televize. Pořád se snažím pomoci a pomáhají mi i další lidé, třeba zdejší pekař, dokonce jsem oslovila Lucii Bílou, zda by za dětičkami nezajela a možná, že to také vyjde. Víte, pro mě je to tam takové odreagování, ty děti jsou hodné a potřebují hodně péče, lásky, zájmu. Někdy s nimi vyrábím keramiku, nebo jen tak sedíme a povídáme si u čaje. Pokud mají problém, nebo chtějí něco řešit, zatelefonují či napíší mi a mě to moc těší," řekla Kristina Götzová Fiedlerová.