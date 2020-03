Na rozdíl od spolužáků ve čtvrtých třídách mají druháčci program koncipovaný jako zážitkové dopoledne ve školní tělocvičně. Během něj si na různých stanovištích vyzkouší život dospělých. „Ve dvojčlenných týmech si děti zažijí cestu do práce, pobyt v ní, odpolední nákupy i návrat domů. Po celou dobu se jim věnuje odborník, který děti provází a pomáhá jim s jednotlivými situacemi a úkoly,“ popisuje David Hubáček z České spořitelny, která Abecedu peněz připravila.

„Bylo skvělé, že si děti mohly vyzkoušet, na co všechno jsou v rodině peníze potřeba. Mnohé si tu poprvé uvědomily, že nejde jen o nákup jídla, ale že platit se musí i benzín do auta nebo nájem. Ukázalo se také, že jen jedno nebo dvě děti ve třídě dostávají kapesné. Nemají žádné peníze, o kterých by rozhodovaly samy. A tedy ani možnost naučit se, jak to s nimi funguje,“ popisuje učitelka Jana Šourková z 1. ZŠ Plzeň. „Program se mi moc líbil. Děti viděly, jak dospěláci musí vycházet s penězi. Naučily se nové pojmy – třeba neznaly slovo „výplata“. A mnozí byli překvapení, co všechno je potřeba z ní zaplatit. Finanční gramotnost je potřeba hodně rozvíjet a Abeceda peněz byla v tomto ohledu přínosem,“ doplňuje její kolegyně Klára Rybáriková.

Další plzeňské děti čeká program již v úterý 25. února. Pokud byste se chtěli přijít na hodinu podívat, jste srdečně zvaní.

Abeceda peněz je pro školy zdarma. Česká spořitelna jej připravila v rámci svých projektů finančního vzdělávání veřejnosti. „Postupujeme krok za krokem,“ popisuje David Hubáček. „Ty nejmenší necháváme hrát na dospělé a pomalu je seznamujeme s penězi. Čtvrťáci si mohou zkusit vybudovat firmu a předvést ji veřejnosti na trzích. Pro teenagery pak máme napínavou detektivní počítačovou hru, v níž se musí vypořádat s různými životními situacemi,“ vyjmenovává David Hubáček.

Marta Vokurková