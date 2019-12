Ve znamení dvanáctky – tedy čísla 12 – proběhl Adventní koncert partnerských škol, který tentokrát pořádala ZŠ Stříbro, Mánesova 485. 12. 12. se sešli žáci a učitelé pěti partnerských škol ke 12. společnému koncertu. Po čtyřech letech se místem konání stal opět stříbrský kostel Všech svatých za vydatné pomoci P. J. Hájka i nového faráře P. M. Martiše.

Dvanáctý adventní koncert | Foto: Václav Peteřík

Tradice adventních koncertů začala v roce 2008 v klášterním kostele sv. Felixe v Neustadtu/WN, tehdy za účasti tří škol – HS Neustadt/WN, GS Altenstadt/WN a ZŠ Stříbro, Mánesova. Akce měla hned na poprvé velký ohlas a tak se téměř automaticky začala předávat štafeta koncertů do dalších kostelů – ve Stříbře, v Altenstadtu/WN a také do katedrály v Kladrubech, poté, co se mezi účastníky přidala také místní ZŠ a její partnerská škola MS Altenstadt/WN.