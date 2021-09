Přečtěte si fejeton Moniky Šavlové.

Lajk (angl. like) na Facebooku. | Foto: Deník

Často vzpomínám na časy, kdy jsme na sebe s kamarádkou pískaly na prsty z okna do okna, když jsme si chtěly dát echo, v kolik si půjdeme hrát ven, jaký úkol máme udělat atd. Tehdy jsme obě bydlely v bytovkách naproti sobě a hvízdnutí na prsty sloužilo místo telefonu. Kupodivu fungovalo skvěle, signál nevypadával ani když starší bráchové měli osolené Sonet B3 s kotouči plnými skladeb Rolling Stones či jinými vypalováky tehdejší doby. Společně s dalšími členy naší " sídlištní party" jsme měli neustále spoustu času na neuvěřitelné množství lumpáren. Kouřili jsme dutinky v příkopě, lezli po zakázaných stromech, střechách garáží, ale taky jsme si hráli "na doktory". Nicméně nic z toho jsme nikdy nikde nezveřejnili, pokud byl průšvih, se sklopenými zraky jsme slízli pár výchovných a rozhodně se tím nikde nechlubili. I kroužky jsme stíhali, jiskry, pionýr, volejbal, hudebka ..... domácí povinnosti nám rodičové moc neodpouštěli, a přesto jsme měli stále dostatek volného času. Pokud byl průšvih ve škole, byli jsme vděčni učiteli, že to vyřešil prásknutím přes prsty či vytáháním za "pejzy" a nepsal nic do žákovské knížky. A po takovém trestu jsme věc oboustranně považovali za vyřízenou a více se o ní nemluvilo, nikde se o ní nepsalo. Zjistit to doma naši, následoval další výprask a domácí vězení, což byl trest naprosto šílený.

A tak je mi smutno, když vidím, jak je dneska vše úplně jinak. Co bylo dříve běžné se dnes jeví často jako nevšední, domácí vězení děti nepotrestá, je to spíše odměna. Virtuální doba naprosto změnila naše životy. Nejen našich dětí, ale bohužel i naše. Především my jsme jim špatným příkladem. Žijeme ve světě sociálních sítí a sbírání lajků. Dostat lajk je jako droga. A mnozí z nás jsou pro něj schopni udělat téměř cokoliv. Sama mám samozřejmě profil na facebooku i na instagramu a své "přátele" častuji nejrůznějšími příspěvky. A ano, i já sebekriticky přiznávám, že pak občas koukám, kolik lajků můj příspěvek dostal. Vlastní analýza z posledních pár roků mne ale leccos odnaučila, především pak hodně naučila. Lajk je zlo, které mnohé exhibicionisty žene dál za ještě neuvěřitelnějšími příspěvky, lidé často ztrácí soudnost. Ale ono není lajk jako lajk. Lajk od opravdového kamaráda fotografa na fotku přijde jen tehdy, pokud se mu fotka opravdu líbí nebo se raduje z tvého úspěchu. A pak existuje neupřímný lajk. Sledovatel se zasměje, i když ví, že je to absolutně mimo mísu, ale lajk dá, ví, že se na něj čeká. A jsme u jádra problému, faleš vládne světu. Výsledkem je: Huráááá, já mám lajky, copak za trapárnu vymyslím příště? Ty lajky jsou boží, jsem oblíbená-ý, tak se tedy podělím, co jsem dělal-a včera, dnes, co budu dělat zítra. Taky ukážu, že jsem dobrá duše, dobročinnosti se nevyhýbám. A je třeba taky dostat trochu politování, zahrát na city, ukážu bebíčko, to zabere. No a co, že jiní taky dělají dobré skutky, hlupáci, oni se tím nechlubí. Mají zdravotní problémy a nemluví o nich? Jejich chyba, nedostanou lajky. A tak sdílíme v honu za lajky vše, někdy člověk trne, kdy se dozví, jakou barvu měla ranní stolice "přítele" z facebooku či instagramu. To by přeci taky mohlo dostat dost lajků a ty komentáře u toho … to by bylo asi pošušňání. Tím neříkám, že podělit se o radost, pobavit vtipným videem, ukázat, co jsem dokázala vyfotit, vypěstovat, jakou radost mi udělala dcera či syn je špatně, a je toho samozřejmě mnohem více, co v dnešní době sociálních sítí nijak neodsuzuji. Sama to také dělávám, ale říkám si, kde je ta ona křehká hranice, kam až jít či nejít. A jsem si samozřejmě vědoma, že přešlapů se z hlediska druhých také dopouštím. O to víc nad vším v poslední době dumám. Vždyť v "přátelích" máme přeci často i vlastní děti, které vidí, jak se chováme my, jež bychom měli být jejich vzory. My jsme ti, kteří je tvarují a připravují pro budoucnost. Rádoby moudry, opisovanými citáty a trapnostmi je dál asi jen těžko posuneme. Mám spoustu přátel z FB, které považuji za opravdové přátele a jsem ráda, že vidím, že jsou v pořádku. Vím, že to mají stejně. Nicméně se mi do hlavy stále častěji vkrádá myšlenka, nebylo by lepší zahodit na chvíli počítač a mobil, sednout do auta a prostě na hodinku zajet na kafe, obejmout a popovídat??? Každý si to v sobě musíme nastavit sám, omlouvám se za mudrcování, však i já vím, že FB neopustím. Neopustím neb se ráda podívám na fotky svých kamarádů fotografů, přečtu si jejich články, pokochám se pečenými dobrotami, co já bych neuměla či chovatelskými úspěchy přátel, když se k nim jinak hned tak nedostanu. Jen než něco přidám nebo okomentuju, budu více přemýšlet, i když neslibuju, že to nebude proti gustu někoho z Vás. Mějte krásné dny i bez lajků.