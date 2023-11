Začal nový školní rok a v MŠ Pošumavské to opět žije. Nejenže školka předává dětem veškeré praktické znalosti a dovednosti ve všech oblastech vzdělávání, ale také dbá na správnou životosprávu a zdravý životní styl. Ten propaguje ve svém školním vzdělávacím programu, který je právě obohacen o environmentální výchovu a cílený zdravý tělesný vývoj dítěte. Školka v tomto směru poskytuje nadstandardní aktivity.

Mateřská škola Pošumavská, Tachov žije sportem. | Foto: MŠ Pošumavská

Třídy jsou vybaveny různými pomůckami pro správný pohyb, aby si děti osvojily základy pohybových dovedností a mohly je později rozvíjet a zdokonalovat. Takovou velikou a poměrně finančně náročnou pomůckou pro koordinaci celého těla a balančního cvičení je tzv. BOBLES. Tato cvičební pomůcka pomáhá posilovat jednotlivé svaly zejména v oblasti břicha, zad a hýždí. Děti se na nich učí zvládnout svou stabilitu a rovnováhu. Využití těchto pomůcek je opravdu všestranné. Záleží jen na konkrétní pomůcce a naší fantazii. Děti cvičení s BOBLES baví a rády si ho půjčují.

Koncem října jsme se již 4. rokem zapojili do celorepublikového projektu SE SOKOLEM DO ŽIVOTA. Je to program, který vede děti k pohybové gramotnosti již v předškolním věku. Projekt je zaměřen tak, aby děti učil zábavnou formou mít rád pohyb a vedl je lásce k pohybu.

Hned o týden později ve spolupráci s florbalovým clubem si děti v tachovské hale mohly vyzkoušet, jak se taková hra hraje. Za doprovodu zkušených trenérů jim bylo vysvětleno, oč ve hře jde. Zahrály si zápas, vyzkoušely náčiní a také zjistily, jak moc je v této hře důležitá kolektivní spolupráce.

Děti své podzimní sportování zakončí kurzem plavání, na které již dochází od září. V zimních měsících mají možnost se přihlásit na lyžařský kurz a školičku bruslení.

Všechna dopoledne se vydařila a dětem líbila. Všem zúčastněným děkujeme za podporu a spolupráci.

SPORTU ZDAR.

MŠ Pošumavská, Tachov