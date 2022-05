Během dopoledne ženy a dívky nazdobily májku a pomohly s výzdobou stánku Medulek. Velký stan, který si Obec zapůjčila od Sdružení obcí Lučina, pojmul velké množství návštěvníků, na „baru“ kmitaly čarodějnické krásky, pánská šarmantní obsluha v autobusové zastávce alias „grillplacu“ sytila hladové a dámy ve vedlejším stánku měly v nabídce domácí pečené dobroty.. Hledání zlé čarodějnice se účastnily především děti, které po cestě nacvičily básničku; nechali se ale zlákat i náctiletí. Kapela Sebranka spustila a po spálení čarodějnice se tance chtiví mohli vlnit v příjemných rytmech u ohně. Vrcholem večera byl taneček s košťaty. Slétly se divé ženy a dívky a předvedly rytmickou čaruplnou šou, za níž sklidily velký potlesk. Večer to byl opravdu povedený, bavili se všichni přítomní, děti do noci skotačily na hřišti, pivo teklo proudem..Stín na celou akci mistrně organizačně zvládnutou dobrovolníky ze spolků (TJ Dynamo Studánka, Svaz žen Medulky) a jejich přátel vrhla popůlnoční bitka nevyřáděných přespolních, kteří z uražené ješitnosti po skončení akce srazili májku a vítězoslavně ujeli. To ale konec konců k vesnické akci a k tradici také patří. Na celkovém úspěchu slavnosti to ale nic nemění.