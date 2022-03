Až do něj jdete v klidu po asfaltové silnici s výhledem na řeku Mži a nic Vám nebrání zastavit se u jezu Nový mlýn, v jehož blízkosti zahlédnete zděné pozůstatky bývalého stejnojmenného mlýna. Po celé trase je nutno chovat se zodpovědně a opatrně neb procházíte v těsné blízkosti pásma hygienické ochrany vodního zdroje. I kdybyste na tuto skutečnost zapomněli, několik cedulí Vám to v průběhu cesty připomene. Minete vodárenské budovy a po chvíli dorazíte do malebného prostředí Máchova údolí. Červená turistická značka Vás provede mezi chatami a chalupami, u nichž lze do jedné říct, že do prostředí díky kreativitě majitelů prostě zapadají. Po celou dobu je třeba počítat s tím, že budete sledováni ostřížími zraky zdejších obyvatel, ale pokud je slušně pozdravíte nebo s nimi prohodíte pár vět, odmění se Vám stejnou mincí. Procházející turista odsud nepospíchá neb spousta drobností, kterými jsou chaty a jejich okolí ozdobeny lákají k zastavení a pokochání se. Harmonie a pohoda čiší z celé osady a člověk tak alespoň nasbírá energii potřebnou pro pokračování cesty příkrým stoupáním lesem nad řekou. Tady je nutno opravdu velké obezřetnosti, pád či sklouznutí by mohlo člověku nepříjemně zkomplikovat život. Jinak ale tenhle špacír za to opravdu stojí.