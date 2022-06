Pořádajícími byly tentokrát starostky z okresu Tachov, které připravily pro účastnice setkání pestrý program. Celkem nás bylo 41 a jako vážený host se účastnila i zakladatelka tohoto setkání Anna Peřinová. Ubytované jsme byly v zázemí Střední školy živnostenské, které velice děkujeme za veškeré poskytnuté služby. V pátek nás uvítala a městem Planá provedla jeho starostka Martina Němečková. Ukázala nám zázemí Kinanekina, farní chrám Nanebevzetí Panny Marie, dále nás provedla Galerií ve věži, a protože bylo hezké počasí, měli jsme možnost vidět z kostelní věže Planou i její daleké okolí. Následně jsme odjeli do Chodové Plané, kde jsme navštívili rodinný pivovar Chodovar a ochutnali dobré pivo.

Společenský večer byl zahájen ve 20 hodin za doprovodu kapely DM band a překvapením byl kouzelník Ondřej Sládek mistr České republiky v moderní magii. V sobotu jsme navštívili jízdárnu ve Světcích u Tachova. Komentovaná prohlídka byla velmi zajímavá a Pavel Voltr, který nás doprovázel, je člověk na svém místě. Zakončili jsme vše slavnostním obědem v restauraci U Soudku ve Svobodce. Toto setkání má již svou tradici, a proto jsme založili pamětní knihu, která bude putovat k dalším pořádajícím v roce 2023. Bylo to milé setkání, plné dojmů a sdílených radostí i starostí nás starostek. A i když v letošním roce budou volby do zastupitelstev obcí a mnohé se změní, doufám, že toto setkání bude pokračovat dál v přátelské pohodě, jako tomu bylo až do teď.

Příspěvek zaslala Jana Svobodová, starostka obce Staré Sedlo. Velice jí děkujeme.