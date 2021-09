Motorkářský klub Stříbrná míle slaví páté výročí od svého založení. Milovníci jednostopých motorových vozidel se sice scházeli už mnohem dříve, ale přímo klub vznikl před pěti lety, a od té doby se motorkáři pravidelně potkávají na akcích, schůzích a společných výletech.

Stříbrná míle oslavila 5. výročí, byla i svatba | Foto: Martina Sihelská

A je toho více, jak osvětlil president František Hartman spolu s Jaroslavem Eiseltem. "Jsme prostě kamarádi, co mají rádi motorky, na kterých často vyrážíme do světa na různé výlety. Jsme spíše taková poklidnější parta starších řidičů, ale už se k nám přidávají i mladší ročníky, za což jsme rádi. Snažíme se také pomáhat druhým, připomenul bych třeba pomoc pro nemocného Kubíčka z Vránova, který potřebuje speciální léčbu a rehabilitaci, a je to vnouček jedné naší kamarádky. Také podporujeme šikovnou Maki, tato dívka ještě školou povinná, jezdí závodně na čtyřkolce a sbírá velké úspěchy," vysvětlili Hartman a Eiselt, kterým kamarádi neřeknou jinak, než Honda a Gogo-drtikol.