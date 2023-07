V kostele sv. Petra a Pavla byla zahájena jedinečná výstava obrazů a objektů Františka Skály, jednoho z nejvýraznějších současných umělců.

Výstava obrazů a objektů Františka Skály v Plané. | Foto: Petra Tomášková

František Skála – sochař, malíř, ilustrátor, hudebník, ale i tanečník – představuje v Plané převážně svoji malířskou tvorbu. Obrazy vytvořené v posledních čtyřech letech vznikly po studijních cestách do Kolumbie a Austrálie a jsou často ovlivněny skalním uměním – nejstaršími výtvarnými projevy na zemi. Obrazy jsou malovány na velká plátna převážně přírodními pigmenty, ty si autor sbírá při svých cestách po přírodě u nás i v zahraničí. Návštěvníci výstavy mají jedinečnou možnost spatřit nádherný prostor kostela sv. Petra a Pavla, který jako by byl stavěn na míru vystaveným plátnům, a jeho cenné nástěnné fresky ze 13. století získaly v jejich společnosti nový rozměr.

Umělec si své výstavy obvykle zahajuje sám a nejinak tomu bylo i v tomto případě. Návštěvníci vernisáže tak Františka Skálu mohli poznat nejen jako malíře a sochaře, ale také jako hudebníka. Navíc měli i výjimečnou příležitost absolvovat komentovanou prohlídku výstavy se samotným autorem.

Výstava bude v kostele sv. Petra a Pavla v Plané otevřena denně kromě pondělí vždy od 12:00 do 17:00, a to až do 17. září. František Skála ilustroval a vydal řadu knih a některé z nich jsou po dobu výstavy k zakoupení v infocentru, nám. Svobody 56.

Plánští prvňáčci byli pasováni na čtenáře. Jako odměnu si odnesli dvě knížky

František Skála – narozen 7. 2. 1956 v Praze. 1971–1975 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, obor řezbářství. 1976–1982 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér TV a filmové grafiky. Od roku 1974 skutečným členem tajné organizace B. K. S. Od roku 1985 komturem Řádu zelené berušky. V 1987–1991 byl členem umělecké skupiny Tvrdohlaví. Od roku 1980 se kromě volné tvorby věnuje ilustrování dětských knih, za které získal mnohá ocenění. V roce 1991 získal Cenu Jindřicha Chalupeckého, spojenou s tříměsíčním pobytem v Headlands Center for the Arts u San Francisca v USA, a první cenu Arte Giovane di Europa v italském Bolzanu. V roce 1993 reprezentoval Českou republiku na 45. bienále v Benátkách, kde vystavil kresby a objekty z 850 km dlouhé pěší poutě do Itálie. Koncem roku 2004 se veřejnosti představil dosud největší výstavou své tvorby Skála v Rudolfinu, která se stala výstavou roku. V roce 2010 obdržel Státní cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění. V roce 2017 proběhla jeho velká výstava v Praze ve Valdštejnské jízdárně NG, kde představoval svá díla od roku 2004, a v roce 2020 vystavil svou malířskou tvorbu z posledních dvou let na velké výstavě ve Fait Gallery v Brně. Svou práci prezentoval na mnoha samostatných i skupinových výstavách a jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách doma i v zahraničí. Hraje a zpívá ve skupině Třaskavá směs, v Malém tanečním orchestru Universal Praha a skupině Finský barok. Je členem divadla Sklep a vokálně-pantomimického tria Tros Sketos.