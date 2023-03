Středisko Víteček z Černošína, které pomáhá handicapovaným, připravilo maškarní karneval. Do tance zahrála kapela Agnes Rock, rodiče dětí přinesly různé pochutiny. Velký dík patří nejen pořadatelům a rodičům, ale také sponzorům, jak zmínila Petra Gabrišková.

Středisko Víteček z Černošína připravilo maškarní karneval. | Foto: archiv Víteček

"Asi bychom to bez sponzorů nedokázali v dnešní době realizovat. Pro naše klienty to vlastně byl i historicky první karneval a přišli na něj nejen děti, rodiče, ale i spousta dalších přátel. Přišla se podívat i paní Rudná z naší DPS," uvedla Gabrišková s tím, že moc děkují SalonuBels z Plané za fotokoutek, kapele Agnes Rock za hraní, Chodovaru za balíky Ilsana a také nám pomohl obchod JARO z Černošína. "Nesmím opomenout také naši velkou záštitu - město Černošín. Bez pomocí všech by se asi karneval nekonal," dodala Gabrišková.

Zaslala Martina Sihelská. Děkujeme.