GALERIE: Japonskou zahradu v Poběžovicích vytvořili opravdoví profíci

Kamenná japonská zahrada v Poběžovicích vznikla jako připomínka pobytu slavné Japonky Mitsuko Aoyama Coudenhove-Kalergi a její rodiny, kteří jako poslední majitelé žili na poběžovickém panství do roku 1945. Pokud se do této obce chystáte, určitě by vám tato přírodní památka neměla uniknout.

Poběžovice rozhodně stojí za návštěvu | Foto: Kristýna Čechová