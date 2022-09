Zarostlou cestou podél ohradníku, za nímž nebylo po zvířeti ani památky, se prodíráme dál, a k našemu překvapení narážíme na starou rozbitou televizi. Cedíme přes zuby několik jadrných výrazů na adresu toho, kdo ji tam vyhodil. Každopádně jdeme dál, až zahlédneme vprostřed v tu dobu vyschlého mokřadu altánek. Překvapivě stále za ohradníkem. Ten tedy podlézáme a docházíme do altánku, kde v podlaze z výdřevy pramení zmíněná minerálka. Chuť na ochutnávku nás však přechází. Nechceme hodnotit, jak to vypadalo dříve, ale zanesený lehce zakalený pramen se slimáky v nejbližším okolí opravdu k ochutnání neláká. Od altánku vedou zbytky povalového chodníčku k informační tabuli. Vzhledem k suchu se nebojíme namočení jako spíš úrazu, prkna se viklají a důvěru opravdu nebudí. Žádostiví bližších informací nakonec k ceduli opatrně dojdeme a dozvídáme se, že altán byl svépomocí vybudován v r.2012, kdy byla také otevřená naučná stezka. Jistě to byla dobrá myšlenka, spousta práce, ale asi se lehce minula účinkem. Bohužel sem mnoho turistů nejspíš nezachází a ani my se sem nejspíš už nevrátíme.