Poté pokračujeme značenou cestou dál. Fascinuje nás mnohakilometrový plot okolo zdejší obory. Ten, kdo ho budoval, se asi pořádně nadřel. Tolik svárů, tolik metrů pletiva. Zajímalo by nás, co vše se v oboře ukrývá, zdálky jsme zahlédli stádečko nejspíš daňků, ale víc nic. Chvíli se bavíme speciálním pexesem a jdeme dál. Míjíme kaskádu rybníčků a po chvíli už stoupáme k vytouženému skalnímu útvaru. Jojo, vypadá to vskutku jako prdel. Sice těžko říct, jestli ji má takovou jen ďábel, ale je to opravdu kuriozní kus kamene. Cestou k autu, kdy už se vracíme podél obory, jsme narazili ještě na pár dalších zajímavých balvanů a pak už se jen kocháme přírodou. Počasí se nad námi smilovalo, dokonce i sluníčko na chvíli vylezlo, a obrovského zdravého hříbka jsme našli. Líbilo se nám zde. Nicméně jsme patrioti, naše sedmihorská prdel je rozhodně větší a hezčí.

Zaslala Monika Šavlová. Děkujeme.