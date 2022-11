Návštěvníci se dozvěděli mnoho, například kde žijí bobři, kudy vede sklářská stezka, kde a jaké bývaly dnes zaniklé obce a domy. To vše zmizelo po vysídlení Němců, kdy se region proměnil ve hlídané pásmo, kde pomyslná železná opona rozdělovala lid a les se stal hlavní hranicí. Po obydlích někde najdete ještě dnes základy neb dokonce i domácí potřeby. "Na výstavě uvidíte několik maličkostí přinesených z Českého lesa jako například kachle z kamen, kde topili v lesovně nebo žehličku, kterou mohli žehlit v rasovně. A taky šindele z věží v Tachově i dřevěné uhlí, co pálili mistři uhlíři před sto lety. Tak věřím, že to fanoušky historie zaujme, výstava potrvá až do 19. listopadu," dodal Hříbal.