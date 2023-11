V Přimdě proběhl v sobotu 28. října druhý ročník soutěže o nejhezčí halloweenskou dýni.

Přimda - soutěž o nejhezčí halloweenskou dýni. | Foto: Lucie Šperková

Soutěžící přinesli své vydlabané a nazdobené dýně do altánku před plaveckým areálem a návštěvníci soutěže měli možnost svým hlasováním vybrat nejkrásnější dýni. Do soutěže bylo přihlášeno 25 dýní a do hlasování se zapojilo 55 návštěvníků soutěže, kteří svým hlasováním rozhodli o vítězce soutěže, kterou se stala šestiletá Julinka Kupilíková z Přimdy.

Během soutěžního odpoledne měly děti možnost si nechat na obličej namalovat strašidelné halloweenské obrázky a každý účastník soutěže obdržel poukázku do bistra v plaveckém areálu na párek v rohlíku a horkou čokoládu.

Akci pořádali zaměstnanci Přimdských sportovišť, p. o., a Přimdských lesů, s. r. o.

Zdroj: Deník