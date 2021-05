V obci Vranov u Stříbra se konala historická událost. Šlo zde o vůbec první svatbu, a tak se právě tato zapíše do dějin. To ostatně uvedla i starostka Vranova Kateřina Tomášková.

Anna a Milan Dulovcovi si ve Vranově u Stříbra řekli své ano. | Foto: Martina Sihelská, Tachovsko

„Hledali jsme v kronikách, zda se tu někdy vůbec konala svatba, ale nikde jsme nenašli ani zmínku. Ani pamětníci si nevzpomínají. Takže je to pro nás veliká událost a vážíme si toho, že naši obyvatelé se rozhodli uzavřít sňatek přímo u nás, byť šlo o vskutku maličkou svatbu, co se týče účasti, ale v dnešní době to prostě nejde jinak,“ usmívala se Tomášková.