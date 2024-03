Tradiční jarní brigáda proběhla o víkendu v Holostřevech. Protože bylo potřeba ošetřit zeleň, byla brigáda v letošním roce o měsíc dříve než jindy.

Tradiční jarní brigáda v Holostřevech. | Foto: Osadní výbor Holostřevy

V Holostřevech funguje Osadní výbor, který zřizuje město Bor. Osadní výbor komunikuje se zástupci města, se kterými řeší například údržbu v obci nebo s jejich finanční podporou organizuje celou řadu společenských akcí. Na jednotlivých akcích se pak podílí každý, kdo má chuť pomoci, bez ohledu na věk.

V sobotu jsme pak, bez ohledu na počasí, tvrdě pracovali od 9 hodin do 17 hodin. Odklidili jsme všechny větve po kácení rizikových stromů, které zajistilo město Bor na základě požadavku Osadního výboru. Dřevní hmotu jsme zpracovali jako topivo do naší společenské místnosti. Také proběhlo ošetření dřevin kolem požární nádrže, ke kterým jsme dosypali kůru. Odstranili jsme náletové dřeviny z koryta potoka, shrabali a odvozili do přistaveného kontejneru vsechno listí. Revize herních prvků provedená v loňském roce upozornila na nedostatky v dopadové ploše a i ty jsme odstranili. Plocha tak byla připravena pro instalaci nových herních prvků jako náhrada těch nevyhovujících. Samozřejmostí, kterou provádíme každý rok, jsou vyčištěné chodníky. V letošním roce jsme si koupili samozavlažovací květníky, které jsme oseli směsí pro včely a čmeláky.

Sešlo se 25 pracujících všech věkových skupin, pracujících přibližně 7 h, se 2 vlastními traktory a valníky, se 2 auty a kárami, s motorovými pilami, štípačem a pohonnými hmotami.

Děkujeme městu Bor za finanční podporu, díky které můžeme pro pracující zajistit pití a občerstvení pro celodenní tvrdou práci (vaříme a pečeme si sami), paní Haně Kozakové ze správy majetku města Bor za pomoc při organizaci a panu Václavu Wienerovi z SÚS Vysočany za vstřícnost.

Osadní výbor Holostřevy