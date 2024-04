Pro objevování dalších tajů hornictví a krás přírody se vydali členové Bratrstva sv. Barbory do sousedního Německa.

O víkendu vyrazilo Bratrstvo sv. Barbory za poznáním do sousedního Německa. | Foto: Karel Neuberger

Členové Bratrstva sv. Barbory v nedělním dubnovém ránu vyrazili opět do sousedního Německa. Tentokráte jsme navštívili hornické muzeum v Pöhle a hornické muzeum ve Schwarzenbergu. Přálo nám krásné jarní počasí a hlavně nebylo moc návštěvníků, takže z tohoto pohledu perfektní akce. Doporučujeme opět všem k návštěvě. Ze Stříbra to není daleko, cca 130 km. Závěr naší návštěvy patřil mineralogické burze v Aue. Velké parkoviště hned vedle kulturního domu, minerály z celého světa a tentokráte návštěvníků mnoho. Samozřejmě jako všude nesmějí nikde chybět Češi. Nazpět jsme jeli jinou trasou (přes Johanngeorgenstadt, Potůčky, Horní Blatnou), krásně jsme si vychutnali nádhernou krajinu Krušných hor, kde je vše krásně upravené, potkali jsme hodně motorkářů a cyklistů a užívali si začínající jaro. Příští týden vyrážíme do Příbrami a v neděli zase do Německa, tentokráte do Bavorska.

Zdař Bůh Karel Neuberger