V pátek 21. dubna se Rudolfově jako již tradičně sešlo koncilium Sdružení hornických a hutnických spolků ČR.

V pátek 21. dubna se Rudolfově jako již tradičně sešlo koncilium Sdružení hornických a hutnických spolků ČR. | Foto: se svolením Karla Neubergera

Hlavním bodem programu bylo vyhlášení cen Český Permon 2023. Za celoživotní dílo byli nakonec uděleny 3 ceny pro J. Nerudu, S. Kubu a P. Davida. Ostatní kategorie vám ozřejmí až 27. setkání hornických měst a obcí ČR v Ostravě.

Do sdružení byli přijati tři noví členové (Hornický spolek Apollonia z Nového Sedla, Hornicko-historický spolek Stříbro a nakonec to nejzajímavější Malokarpatský banický spolok z Pezinku). Celkem je nyní ve sdružení již 34 spolků. Bylo rozhodnuto o přidělení pořádání setkání v roce 2024 pro horní město Jílové u Prahy a v roce 2025 pro královské horní město Jáchymov. Letošní setkání slovenských hornických a hutnických spolků se uskuteční na konci měsíce srpna v Jelšavě. Příští evropské hornické setkání se uskuteční v termínu 24. – 26. května 2024 v rakouském Bad Ischlu. To je asi z těch nejdůležitějších projednávajících věcí všechno. Příští setkání sdružení SHHS ČR se uskuteční v listopadu v Jílovém u Prahy.

Bratrstvo sv. Barbory ve Stříbře

Karel Neuberger

Zdař Bůh