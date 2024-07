Na mineralogickou burzu až do Francie vyrazili členové Bratrstva sv. Barbory.

Členové Bratrstva sv. Barbory ze Stříbra se poslední týden v červnu vydali do francouzského alsaského bývalého hornického městečka Sainte – Marie – aux – Mines na největší mineralogickou burzu konanou v Evropě. Každý rok vyroste v centru města nová „stanová vesnička“, která hostí obrovskou mezinárodní výstavu minerálů, drahokamů, šperků, fosilií a meteoritů. Největší evropská akce vás překvapí více než 1 000 vystavovateli z 56 různých zemí světa.

Revír Sainte-Marie-aux-Mines, jehož první stopy provozu pocházejí z 10. století, je jedním z nejvýznamnějších stříbronosných těžebních revírů a hlavním revírem hydrotermálních slojí tohoto typu ve Francii. Sainte-Marie patří mezi nejbohatší a nejstarší revíry na celém světě, převyšujíc všechny ostatní bohatstvím a rozmanitostí nerostů. Mineralogické vzorky, které jsou ve vévodských sbírkách, pocházejí z tohoto důlního komplexu. Provoz dolů zde pokračoval až do 20. století. Z hlediska významu důlních děl je Sainte-Marie-aux-Mines nejvýznamnějším revírem vosgického masivu. Důlní archeologové počítají v současnosti více než 1000 vstupů do štol a jam. Minerály z oblasti Sainte-Marie-aux-Mines se vyznačují hojností, estetickou kvalitou a rozmanitostí krystalizace. Za svou proslulost vděčí okres především různým rudám a minerálům obsahujícím stříbro. Celková produkce stříbra se odhadovala na několik set tun. Pařížské přírodovědné muzeum uchovává staré vzorky ze Sainte-Marie-aux-Mines, mezi nimi i přírodní stříbro z kabinetu krále Ludvíka XVI., jehož tvar je několik centimetrů dlouhé obtékané vlákno. Cesta tam i zpět byla dosti strastiplná díly rekonstrukcím a opravám německých dálnic, napočítali jsme 18 zúžení mezi Rozvadovem a Karlsruhe. Následně k tomu musíme započítat dusno a teploty přes 30°C. Na to, že nás před cestou všichni strašili kvůli špatnému parkování, měli jsme štěstí a všechny dny jsme parkovali úplně bez problémů.

Zajímavostí určitě je, že kamarády, které po celý rok doma nepotkáte, tak Vám daleko od domova poklepají na rameno. Ubytování jsme nakonec sehnali v městečku Riquewihr, 20 km daleko a přes kopec. Kam se podíváte, všude se pěstuje vinná réva. Samotné městečko nemá chybu. Centrum městečka tvoří samé historické domy a je poměrně dosti vyhledávané turisty. V podvečer nemáte šanci bez objednání si sednout do nějaké vinárny či restaurace. Vrátíme – li se k samotné akci, kvůli které, jsme tam cestovali. Uvidíte neuvěřitelné množství minerálů z celého světa (hlavně z Maroka, Pakistánu, Peru, Nigérie, Indie a pak teprve těch ostatních. Z našich zemí se zde neobjevilo nic. Z důvodů kumulace velkého množství lidí je celé městečko chráněno policií a příslušníky armády. při zpáteční cestě jsme se zastavili u hornických kamarádů v Heilbroinu. Zde se těží kamenná sůl. Těžba soli probíhá v komorách o velikosti 14 x 7 m a délce 500 m. Místní spolek čítá 400 členů. Na závěr doporučujeme všech, kteří se chystají na letní dovolenou a budou projíždět tímto směrem s minimálně hodinovým zpožděním. Příští naší akcí bude Hornický den v Plané.

Zdař Bůh Karel Neuberger

