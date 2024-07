Jejich cesta pak již směřovala do maďarské Rudabánye, kde byli očekáváni v místním hornickém muzeu bývalým ředitelem a současnou paní ředitelkou. Předali dovezené hornické dary a rovněž na oplátku obdrželi něco od místních. V této oblasti se od 15. století až do roku 1983 těžilo stříbro, železná ruda a měď. Členové Bratrstva měli rovněž možnost podívat se do bývalého dolu. Poté jejich cesta pokračovala do Miškolce. Zde se podívali do krasových jeskyní s termální vodou a ohromný aquapark – doporučujeme k návštěvě. Další zastávkou byl činný vápencový lom na výrobu cementu. "Bylo nám umožněno podívat se na některé etáže, kde jsme objevili nádherné dutiny s kalcity. Samozřejmě si vezeme domů nějaké vzorečky," sdělil Václav Nejedlý. "Další zastávkou byla Budapešť, kde nás zajímala historická část města. Poslední zastávkou při zpáteční cestě byl již slovenský Pezinok, kde jsme si nakoupili dobré víno z Malých Karpat," popsal zbytek výletu. Zdař Bůh

Příspěvek nám zaslal Václav Nejedlý. Děkujeme za něj.