Také lesy se mění, v listnatých se stromy zbarvují nejrozmanitějšími odstíny žlutých a červených barev podzimu, zatímco z jehličnatých lesů mizí další vytěžené porosty; občas tu nápadně vyčuhují modříny se světlou žlutí odumírajícího jehličí. Zkrátka i letošní podzim má svůj ráz a specifika daná současnou dobou.

Český les závěrem října

Na Tachovsku se traduje, že na houby je tady lepší vyrazit až v podzimních měsících, kdy děti už sedí ve školních lavicích, rodiny mají o víkendech svých starostí dost a v příhraničních lesích tudíž vládne poměrný klid. Pravda, až na všudypřítomnou těžební techniku a metry dřeva podél cest; také dlužno připomenout probíhající říji, kdy je les doménou mysliveckého národa, co stojí o dobrou ránu. Proto se na vycházky do lesa pro jistotu oblečme do zdálky viditelného oděvu, jistota je jistota.

Na okraji souvislého pásma Českého lesa je už po deštích opět pěkně sychravo, kaluže na cestě jsou plné po okraj. Opadané listí i jehličí je prosáklé vodou, odumřelou trávu pokrývají kapičky vody, které tlumí krok a promáčejí obuv. V lese občas uslyšíme sojku, někde se ozývá jen klepání strakapouda, sem tam zašvitoří v korunách olší a bříz sýkorky a čížkové i další ptačí droboť.

Houbařské dostaveníčko ještě potěší

Houbařská sezona především v Českém lese ještě zdaleka nekončí, zásluhu na tom mají deštivé říjnové dny s teplejšími nocemi. Jsou tudíž opět možná setkání s mnoha zástupci hub včetně řady vynikajících jedlých druhů. Ovšem les je už jiný, ráno dlouho trvá, než se slunce prodere mlhami, postupně se také mění druhové složení hub - václavky, čirůvky havelky, podmrazky, některé jsou nyní hojné nejen v lesích, ale i v městských trávnících a zahradách.

U lesních cest ještě vidíme klouzky a také skupiny hřibů dutonohých, což je poměrně dobrá jedlá houba vhodná do kořeněných polévek - na proužky nakrájené plodničky připomínají svou konzistencí dršťky. Občas jsou ve smrčinách k vidění skupiny krásnoporek mlynářek, co při naložení do octa připomínají bílé hříbky, v lesích rozvadovských pak oblíbené čirůvky havelky.

Na vrchu Rozsocha nad Studánkou, kde jsme v září sbírali kotrče, křemenáče a občas i lišky, můžeme na polomových listnáčích po prvních mrazících čekat mladé klobouky hlívy ústřičné, které jsou k mání také v potravinářských obchodech. Tato nadmíru zdravá a chutná houba má plodnice střechovitě nad sebou, klobouk je v různých odstínech šedé.

Navíc jsou teď houbové plodnice v žádané kvalitě, červivé exempláře jsou spíše výjimkou. Takže podzimní houbařská vycházka do oblíbených lesních zákoutí, možná už letos poslední, může ještě přinést benefity našemu tělu i kuchyni.

Dostaveníčko v lese i kuchyni

Naštěstí teď souseda v lese většinou nepotkáme, ovšem na houbách si nyní rád pochutnává nejen člověk, ale i nejrůznější lesní havěť. Taková veverka patří stejně jako my mezi přátelé hub, také další zvířecí druhy lze nazvat vášnivými mykofágy. Ono v podzimním lese už toho tolik k snědku není a brzy může být ještě hůř. V tomto ohledu jsme my houbaři tvory nepřejícími, nesmírně nám vadí, když někdo miluje to, co my (řeč je stále o houbách). Milým veverkám trochu lahůdky dopřejeme; některé houby zase se zaujetím okusuje spárkatá zvěř a především myší čeládka, třeba plodnice kotrče kadeřavého atd. Takže podzimní houbaření má svá specifika, dělit se i nyní musíme s řadou dalších konzumentů.

Řečeno závěrem, pořádnou českou bramboračku či houbovou omáčku bez hub neuvaříme. Věděli to už naši předci, a tak se houby u nás, na rozdíl od některých jiných končin, sbíraly už od nepaměti, popisuje to třeba Dalimilova kronika z počátku 14. stol. Dokonce se určité pokrmy staly lidovými a obřadními jídly - třeba hubník v Podkrkonoší, na Šumavě pak vánoční kuba. Houby byly nejen pokrmem chudých, ale pochutnávala si na nich i šlechta, proto od 17. stol. přibývá poddaným povinnost zásobovat vrchnost čerstvými houbami, hlavně smrži. Takže příjemnou vycházku za vůní i plodnicemi podhoubí a poté i dobrou chuť.

Pavel Nový