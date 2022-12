Mluvím o službách mobilního Domácího hospice Západ, z.s., který sídlí v Tachově a jehož služby nelze vyjádřit penězi, ale vděčností nad tím, co dokáží pro naše blízké a nás samé udělat a zařídit v době, kdy to nejvíce potřebujeme. Kdo to zažil, dá mi jistě za pravdu, jak důležitou roli hrají v době, kdy chceme mít svého blízkého, nemocného člověka doma a nejsme sami schopni mu zajistit potřebnou péči. Zavolají, přijedou a pomohou, mohu je kdykoli kontaktovat, drží 24 hodinovou službu, prostě vás v tom nenechají samotné. Můj vděk a vděk mé rodiny patří právě jim, lidem na svém místě. A i když to sami nemají jednoduché, přesto pomáhají a zařídí vše, co potřebují nemocní lidé a jejich rodina v nelehké době. Obdivuji jejich cit pro věc, vlídné slovo pro nemocného a utěšující slovo pro jeho rodinu. Děkujeme, jsme rádi, že Vás máme.