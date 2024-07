25. ročník nohejbalu trojic v osadě Labuť se konal u příležitosti 570 let od první zmínky o obci.

Jubilejní 25. ročník nohejbalu trojic uspořádalo SDH Labuť v rámci oslavy 570. výročí první písemné zmínky o Labuti. Turnaj vznikl v roce 1999 z iniciativy zdejšího Sboru dobrovolných hasičů a bez jediného přerušení je pravidelně pořádán o víkendu uprostřed července rovných 25 let. U jeho zrodu stál tehdejší starosta SDH Jaroslav Žalud, bratři Jiří, Jaroslav a Jan Peterkovi a Jiří Havel. Kromě prvně jmenovaného, který už mezi námi bohužel není, jej pořádají dodnes. Pomáhají jim vydatně i další členové SDH.

Pro turnaj je třeba připravit hřiště, zajistit ceny a diplomy, obstarat občerstvení, postavit stany a zajistit zázemí pro návštěvníky, zrealizovat jej a k tomu je zapotřebí mnoho rukou. Naši hoši jej mají již do detailu promyšlený a že je turnaj oblíben dokazuje vysoká účast soutěžních týmů. V letošním roce ze zúčastnilo 12 družstev z blízkého i vzdálenějšího okolí. Některé týmy a hráči se jej účastní pravidelně. Opravdovým matadorem je tým THE KOLNA, který s menšími obměnami kádru byl “na bedně” celkem devětkrát. Z jednotlivců jsou několikanásobnými držiteli putovního poháru P. Rohlík, E. Štolka, M. Šilhánek a R. Machačová. V letošním 25. ročníku se na 1. místě umístilo družstvo TOTJEJEDNO, na 2. místě byli loňští vítězové THE KOLNA a na třetím místě skončil tým BOLEVEC MLADÝ. Všem vítězům náleží gratulace, poraženým čest a pořadatelů velký dík.

Za zaslaný příspěvek mockrát děkujeme Haně Fukalové.