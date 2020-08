Ačkoli jsou díky tomuto snímku obě dámy známé spíše jako sportovkyně zachumlané v několika vrstvách neforemného teplého oblečení, na včerejší slavnostní premiéře v pražské Lucerně zazářily ve večerních róbách, které daly vyniknout jejich kráse.

Jana v černé, Klára v bílé… Jejich šaty ale nebyly jen tak ledajaké!

"Šila jsem si je sama a trvalo mi to tři dny. Spousta lidí mi je chválí, aniž by to věděli, což mě těší. Nejspíš mě inspirovalo to množství provazů, které horolezci a horolezkyně potřebují, takže jsem zašla do našeho provaznictví na Újezdu a stvořila tyhle černé šaty s barevnými provázky. Ale Klára to má ještě zajímavější, ta si na dnešek nechala přešít svoje svatební šaty," prozradila režisérka Jana Počtová, pro níž datum uvedení snímku K2: Vlastní cestou snad ani nemůže být více symbolické. Právě dnes totiž slaví kulaté narozeniny a jen před pár dny - konkrétně 25.7. v 04:05 hodin ráno - to byl přesně rok, kdy Klára Kolouchová tuto zrádnou horu pod režijní taktovkou Jany Počtové zdolala.



Slavnostní premiéru si nenechal ujít režisér Jaroslav Brabec, Olga Menzelová ani koproducenti Stanislav Bernard či Karel Janeček se svou partnerkou Liliou.



Fotografie z premiéry naleznete zde: wetransfer.com/K2