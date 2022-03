Přímo nerudovská otázka vyvstala kolem umístění sochy sv. Bernarda v Plasích. Ta donedávna stála před bývalou prelaturou a v současné době je restaurována. Po opravě se uvažuje o jejím následném umístění, a tak odborníci památkové péče, vlastník sochy, což jeměsto Plasy, i laická veřejnost zvažuje, „kam s ním“. Jedna skupina navrhuje vrátit sochu světce znovu před prelaturu (zde stála od roku 1893), ale to není možné s ohledem na novou koncepci řešení vstupního nádvoří. Další skupina by umístila sochu na vybrané místo v parku poblíž areálu kláštera. Třetí skupina, do které patří i autor tohoto článku, usiluje o vrácení sochy sv. Bernarda na své původní místo, tedy k samotě Sokolka, na místo ve vlastnictví města Plasy.

Sochu dal postavit na toto místo v roce 1700 nejvýznamnější cisterciácký opat Evžen Tyttl.Sv. Bernard, jako zakladatel řádu, tak shlížel k plaskému klášteru a dohlížel na území plaských cisterciáků. 4.-5. dubna roku 1893 však byla socha přemístěna před prelaturu v Plasích, o cožse zasloužil ředitel panství Metternichů Josef Holeček. Na uvolněné místo měl být umístěn křížek. O tom, zda tuto povinnost hostinský na Sokolce Václav Pešek splnil, není žádnýdoklad, ale křížek se na tomto místě v současné době nenachází. Pokud by se podařilo vrátit sochu na Sokolku, zkompletuje se po 130 letech původní stará poutní cesta z Plas do Mariánské Týnice. Její unikátnost je v tom, že se na trase nachází další cenné sochy - sv. Judy Tadeáše (datum vročení 1767) u hájovny Rouda a socha sv. Jana Nepomuckého nad Hadačkou z roku 1759. Celá trasa byla doplněna drobnými sakrálními památkami, lemována alejemi a byla jednou z nevýznačnějších poutních cest v kraji.

O tuto původní podobu staré plaské cesty se již 20 let zasazuje i zapsaný spolek Stará cesta Plasy společně s obcí Výrov a městem Kralovice. Přemístění sochy společně s výsadbou aleje lip mezi sv. Janem a Sechutickým dvorem by bylo v roce 2022 důstojným ukončením rehabilitace této cenné duchovní a krajinotvorné cesty. Jedná se tímto o unikátní a nevratné rozhodnutí a autor tohoto článku bude i nadále usilovat o prosazení tohoto záměru.

Modlitba z fejetonu Jana Nerudy „ Kam s ním“ a můj osobní názor zní: Všemohoucí nebe! Chraniž dnes milostivě myšlenky mé i ostříhejž vtipy moje, aby nevzbudily nelibost mocností této země, aniž ublížily na mravnosti a jiné čistotě mým milým spoluobčanům……Amen!

Za příspěvek děkujeme Miloslavu Hurtovi.