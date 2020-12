Zásluhou venkovních teplot viděli jsme občas na vycházkách poletovat komáry, občas i motýly, vzácností nebyli ani víkendoví výletníci. Ovšem některá rána byla už poněkud mrazivá, to vše se ale děje v souladu s pranostikami. Jen svatý Martin nepotvrdil objednávku na bílé sněhové nadělení, a tak děti přišly o možné potěšení z koulování, s patřičným odstupem i bez něj.

Na Saturnina má kvílet Meluzína

Jak známo, na Saturnina (29. 11.) skučet má meluzína, která v lidové tradici zosobňuje kvílení větru; to je ostatně z meteorologického hlediska považováno za jeden ze znaků teplotně mírné zimy, co se v posledním období stává už pravidlem. Podle pověsti představuje Meluzína pohádkovou bytost, pannu - ptáka. Když ji hrdina násilím získá za ženu, spálí její peří a je přesvědčen, že tak už bude navždy patřit jemu. Meluzína jej však za trest opustí i svoje malé děti, chodí ale k domu po nocích naříkat. Aby ji uchlácholily, sypaly báby za okno mouku, aby z ní bohyně navařila kaši pro svoje hladové děti. V našich horských krajích se tyto staré pohanské představy o živlech udržovaly ještě na počátku 20. století.

Na svatého Ondřeje konec pocení

Poslední den měsíce listopadu, na svatého Ondřeje (30. 11.), někdy se člověk ještě ohřeje; toto rčení se ani tak netýká teplotních poměrů, jako spíše pocení při posledních tanečních zábavách před začátkem adventu. Letos ovšem škoda mluvit, zahřát se můžeme tak pod rouškou, při spěchu za předvánočními nákupy. Mrazivé počasí na Ondřeje je považováno za předčasné a mělo by být opět vystřídáno mírnou zimou. Jedno chodské rčení ovšem upozorňuje, že sníh padající v závěru listopadu může setrvat delší dobu - když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží; možná i sto dní.

V tomto období stoupá i počet sněhových pranostik, mnoho rčení se také týká významu ondřejského sněhu pro ozimy. Sníh na svatého Ondřeje vzešlému žitu příliš nepřeje. Svatý Ondřej tichý, bude len lichý čili řídký. Poletují-li na Ondřeje včely, znamená to neúrodný další rok. Má-li Ondřej na stromech kapky, bude příští rok hodně ovoce. Hodíme-li na Ondřeje na vodu dřívko, buď přeplyne a značí mokrý rok; zůstane-li na povrchu tiše, bude suchý rok.

Za adventem do přírody

Právě tuto neděli již vstupujeme do období adventu, česky příchodu, což je název pro první čtyři neděle nového církevního roku, přípravná doba na Vánoce. Když v 1. adventní neděli nastane krutá zima, potrvá čtyři neděle. Počasí tohoto dne se připisovala důležitá úloha pro další vývoj povětrnosti. Hodně úsloví trvá na setrvačnosti počasí - je-li v první týden adventní mrazivo, bude zima trvat osmnáct neděl. Chodí-li se v adventě bez kožicha, bude se v postě jistě nosit, potom dojde k posunu zimy a zpoždění jara.

Pojďme si i my užít o víkendu poklidné vycházky někam do volné přírody, co pohladí naši duši a posílí imunitu těla. Nadýchat se zdravého lesního vzduchu, potěšit se pohledem na mozaiku venkovské krajiny, setřást se sebe všechen balast uspěchané civilizace i s jejími bolístkami. A že jich v poslední době není málo.

Od Nahého Újezdce k Josefovu Dvoru

Náš dnešní výšlap lze započít v obci Nahý Újezdec zhruba v půli cesty mezi Tachovem a Planou. Dnes už by nikdo neřekl, že až do 19. století byl Nahý Újezdec centrem malého panství; od roku 1848 byl zdejší malý statek připojen k plánskému panství Nostitzů. Někdejší prosperitu i podobu panství setřel čas a hlavně požár zdejšího zámku v roce 1962, později byly jeho zbytky zlikvidovány odstřelem. Zdroj: Pavel Nový

Po prohlídce návsi s drobnými památkami vydáme se po modře značené cestě (také cyklostezka č. 2169) západně od Újezdce, kde nás místní silnička zavede asi po 1 km na samotu, označovanou dnes Josefův dvůr, dříve Kavčiště. Rovněž tento kdysi čilý hospodářský dvůr patřil ke statku v Nahém Újezdci, v první půli 19. století zde stál kromě dvora i ovčín, fořtovna, pivovar na šest sudů a vinopalna, flusárna a pohodnice.

Stavení dvora jsou již v ruinách, zanikla i zdejší stodola s doškovou střechou. Poblíž jsou dodnes ovocné sady; přilehlé lesy k Neblažovu a Březí bývaly oborou. Dodnes zůstalo pod Továrním rybníkem jediné obývané stavení, v okolí pak pár rekreačních přístřešků pro myslivost a rybolov. Z nostalgického přírodního koutu, kde minulost byla živější než současnost, můžeme po 2 km dojít po zpevněné lesní cestě k silnici u Březí, nebo se vrátit k autobusové zastávce u Nahého Újezdce. Snad jsme si právě tady, v koutu u pozapomenutého Josefova Dvora, mohli vychutnat rozmanitost přírody i vlídného ducha přicházejícího adventu.

Pavel Nový