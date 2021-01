Těžko nyní říkat, že v lednu padají venkovní teploty ke dnu, zkrátka bývávalo a pamětníků těch časů je stále méně. Řečeno otevřeně, v týdnu bylo pár dnů se sněhem a ledovicí, ale to asi bude vše. Takový delší třeskutý mráz, závěje sněhu a led na rybnících, to by panečku bylo potěšení pro milovníky zimy i děti, co stejně do školy víc nechodí, než chodí. Takže víkendové rodinné vyjížďky do přírody a roztroušené vycházky do krajiny, případně zájezdy na chaty a chalupy jsou takovým malým potěšením, co nám ještě zbývá.

Jisté je, že navzdory kalendáři tu i onde padají letité teplotní rekordy a v kožichu jsme zatím viděli tak Mikuláše s čerty, ale to už je přes měsíc dávno. Ostatně již Miroslav Horníček si před pár desetiletími posteskl, že Martin teď přijíždí na zabláceném mopedu, sníh padá už jen v pohádkách a když má nastat jaro, přijde mráz a pomrznou květy.

Venku to zkrátka vypadá, že roční doby se nám poněkud rozvolnily a moudrost předků z pranostik už neplatí, o vážně myšlených předpovědích počasí ani nemluvě. Jedni přitom tvrdí, že příroda tak člověku vrací jeho prohřešky při hospodaření s půdou, vodou i vzduchem, druzí jsou toho mínění, že Země má své cykly a nálady, a zásluhou Golfského proudu, co se k Evropě otáčí zády, čeká nás brzy další doba ledová.

S počasím je to zvláštní věc

Ani nemusíme znát chmurné Nostradamovy věštby, abychom jako Karel Čapek pochopili, že s počasím je to zvláštní věc, nikdy to s ním není v pořádku. S oblibou vždy přestřeluje na jednu nebo druhou stranu a teplota se nikdy nestrefí do stoletého normálu. Zdá se, že tam nahoře se o potřeby našeho turisty, lyžaře a zemědělce či zahrádkáře nejspíše nikdo nestará, nikdo se neptá, co a jak by co do počasí právě mělo být.

Proto ten svět vypadá jinak, v lednu se zimy nedočkáme a o létu škoda mluvit - leden červenci se rovná. Teprve o svatém Erhartu (8. 1.) zima zebe do nártu; dnes, o svatém Baziliši, zima všudy čiší. Konečně na svatého Hygina (11. 1.) prý pravá zima začíná. Už aby přišel Svatý Vigil (14. 1.) a z ledu mosty zřídil; a pokud by je nezřídil, je to břídil, jak praví jedna jadrná pranostika.

Malé nahlédnutí od Brodu po Fučku

Pro tentokrát jen nahlédneme do pohledných přírodních partií nedaleko od Kladrub, kde vlídné dny občas zvou na vycházku do majestátu snad už zimní přírody či alespoň za svěžím vzduchem a místními zajímavosti. Výchozím místem může být Brod u Stříbra, ves připomínaná již roku1239 jako majetek kladrubského kláštera. Zástavba se tu prostírá kolem svažité návsi s kapličkou, pod ní vidíme na jednom dvoře vskutku velkolepý holubník. Kromě stálého obyvatelstva oblibují Brod v každé roční době chalupáři a o letních víkendech i početní trempové směřující po návštěvě zdejší hospody U Aranky do zelených zátiší podél Výrovského potoka směrem k rekreační oáze u Výrova.

Zdroj: Pavel Nový

Ze západního okraje Brodu lze zamířit místní cestou také k lesnímu komplexu Kleštiny. Zde odbočit lesem vlevo po cyklostezce k Tuněchodskému čihadlu a na křižovatce za malým lesním rybníčkem se stočit ke zdejšímu lesnímu skvostu Borovanského rybníka značeného na mapách jako rybník Škaredý. Mezi místními je nazýván i s okolím jednoduše Fučka, patrně se tu občas po rozlehlé hladině rybníka pořádně prohání vítr.

Kdysi stávaly kolem Fučky dvory a samoty a také ves Cvrčkov, značená již r. 1555 jako pustá. V současnosti jsou zdejší kouty stále rájem lesní zvěře a vodního ptactva; mnohdy pohnutou historii lesních končin připomínají tu tajemné smírčí kříže, opředené pověstmi. V časech solidně sněhových stojí za to absolvovat zdejší stezky na běžkách.

Lednové květy doma i venku

Z lednové vegetace jsou mezi námi nejoblíbenější takzvané květy na skle. K jejich vybujení je třeba venku mráz a v pokoji alespoň trochu vodních par a špatně přiléhající okno, v tom nám ovšem současná plastová okna dost brání. Botanicky se ledové květy vyznačují tím, že to vlastně nejsou květy, ale pouhé lupení, co se podobá listům petržele a různých bodláků, také kapradinám a palmovým listům.

Letošní zima však zatím přála i živým květům venkovním. Na zahrádkách nám ještě ve dnech svátečních nakvétaly petrklíče, kolem cest a domů jsme mohli zahlédnout na jívách stříbrné jehnědy kočiček i kvetoucí drobné plevele, třeba ptačinec či kokošku. Zdá se, že příroda je již připravena na předjaří, přesvědčit jsme se o tom mohli i při toulkách kolem Fučky, kde lze místy v borech zahlédnout narůžovělé kvítky vřesovce, a to u Výrova, Borovan i Brodu. Takže vydržme, vždyť příroda i my všichni stojíme o novou naději.

Pavel Nový