Organizátoři Tomáš Jaša a Jaroslav Stahl ve spolupráci s Městem Kladruby připravili dvě trasy. Krátkou v prostorách parku pro nejmenší, pro dospělé pak pětikilometrový okruh od školy přes zámecký park okolo kláštera až to tzv. Indiánskou stezku, kudy se již značně uřícení běžci pomalu blížili zpět k cíli na nádvoří školy.

V dětské kategorii závodilo neuvěřitelných 101 dětí v 6 věkových kategoriích od batolat po žáky 12-14 let. Dospěláci běželi společně muži i ženy, vyhodnoceni pak byli každý zvlášť. V kategorii mužů zvítězil a putovní pohár převzal Tomáš Jaša, druhý doběhl Štěpán Trávníček a třetí Vlastimil Šroubek. V ženách pak dominovala Anna Suráková, druhá doběhla Hloušková Monika, bronzová skončila Slavíková Eva. Každý z účastníků si odnesl pamětní list, nejmenší pak upomínkové předměty.

"Jsme sice s Jardou jmenováni jako organizátoři, ale není tomu úplně pravda. Pomohlo nám mnoho dalších lidí, bez nich bychom to snad ani nezvládli. Překvapil mne obrovský zájem nejmenších. Děkuji všem, co se závodů jakkoli zúčastnili, ať už právě pomocí při organizaci, nebo coby závodníci či fanoušci. Doufám, že si to všichni užili a byli spokojeni," zhodnotil sportovní dopoledne Tomáš Jaša.

Monika Šavlová