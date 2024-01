Klub česko-německého partnerství byl založen 3. října 2018 jako facebooková skupina, která má nyní kolem 7 000 členů. Od 14. prosince 2023 je oficiálně registrován jako „zapsaný spolek“ v Praze.

V roce 2024 půjde klub ve stopách Popelky, zamíří i na hrad Švihov. | Foto: Zdeněk Huspek

Klub česko-německého partnerství založili čtyři lidé z Německa a České republiky, kteří se pravidelně scházeli v Litvínově, aby se navzájem učili německy a česky. Z těchto neformálních setkání vznikla stejnojmenná facebooková skupina, která má v současné době kolem 7 000 členů. V následujících pěti letech urazil klub pozoruhodnou cestu: od pravidelné výuky a setkání u piva v Litvínově přes výletní skupinu, která se vydávala do českých a německých měst, až po setkání na uzavřené hranici mezi Českou republikou a Německem na jaře 2020. U Klínské brány, výletního cíle a hraničního přechodu na hřebeni Krušných hor mezi Neuhausenem a Klíny, představilo tehdejší vedení klubu 30. května 2020 zakládací listinu zájmového společenství, s cílem směřovat k založení spolku. A to se nyní podařilo: v prosinci 2023 byl založen spolek „za veřejně prospěšným účelem posilování česko-německé vzájemnosti“.

Motto Klubu česko-německého partnerství zní: „Spojujeme lidi – Wir verbinden Menschen“. Klub to dělá zcela konkrétně: organizuje a podporuje společná setkání, akce a zážitky, podněcuje lidi, aby přemýšleli o svých sousedech a chápali rozdíly mezi námi i to, co máme společné. Jeho cílem je poznávat historii a utvářet současnost, a tím i budoucnost.

Klub byl založen ve středovýchodním Krušnohoří, ale v současné době působí v mnoha regionech České republiky, Německa a také v Rakousku. Kromě tradičních akcí v pohraničí (štamtiše v litvínovské hospodě „U Partíka“, letní a zimní setkání u Klínské brány) jsou na rok 2024 plánovány výlety do Berlína, do Žitavy a na Oybin, do Děčína, do Babiččina údolí, Brna nebo Znojma a Národního parku Podyjí. V roce 2024 půjde klub ve stopách Popelky (výlety na zámky Švihov a Moritzburg) a opět bude pořádat speciální akce, jako jsou sjíždění řeky na kánoi nebo jazykový kemp, kde se setkají Češi učící se německy a Němci učící se česky.

Další informace, program na celý rok a všechny aktuální termíny najdete na webových stránkách klubu: www.klub-cz-de.com.

Předsednictvo Klubu česko-německého partnerství

Lars Helbig +49 176 30 37 50 45, lars.helbig@klub-cz-de.com

Lenka Šaldová +420 606 633 905, lenka.saldova@klub-cz-de.com