Co se počasí týče, tradičně jsou očekávány vánoce navýsost bílé a chladné, ovšem předpovědi krátkodobější nevycházejí ani ze dne na den, takže určitě opět nevyjdeme z údivu.

Prostě počasí se neptá a lidská vůle v tom nic nezmůže. Kdo chce mít v tomto ohledu alespoň trochu jasno, ať raději věří na osvědčená prosincová pozorování ze stoletého kalendáře - platit má, že když se staré zdi při mrazu osypou jinovatkou, přijde brzy obleva. Chladno na kost zase nastane, když hrnec s vodou na ohni bručí a brumlá. Proto o svaté Albíně (16. 12.) schovej se do síně.

Zdroj: Foto: Pavel Nový

Ukazuje svatá Lucie svou moc?

Brzy k nám zavítá svatá Lucie (13. 12.). Až přijde, má tu dle pranostik najít už zimu. Nutno ovšem přiznat, že povětrnostní rčení k tomuto dni jsou mnohem méně známá, než astronomická. Hlavně se přitom spoléhá, že začne-li zima brzy plnit plán, tak také včas skončí, a proto by mělo být časné jaro. Pověrečná tvrzení říkala, že jaké bude počasí v jednotlivých 12 dnech od Lucie až do vánoc, takové bude panovat v jednotlivých měsících příštího roku. Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.

Ovšem daleko známější jsou průpovídky, porovnávající o Lucii délku dne a noci. Sem patří známá průpovídka, že Lucie noci upije a dne nepřidá; oblíbené rčení patří mezi nejznámější tzv. astronomická paradoxa. Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc. Toto tvrzení bylo u nás známo již v r. 1520, ovšem neplatí po přijetí gregoriánského kalendáře.

S Čapkem na zimní zahrádce

Zdroj: Foto: Pavel NovýOno se řekne zajít si teď v prosinci na zahrádku, tam si prací prohřát figuru a ulevit si od civilizačních strastí. Ale jak píše náš zahrádkář z největších, netřeba se nyní v závěru roku už nějak nad plán namáhat. Zdá se totiž, že teď v prosinci už je vše hotovo. Až doteď snad každý z nás ryl, kopal a kypřil, převracel, mrvil a vápnil, prosypával půdu rašelinou a popelem, ořezával a přesazoval jako o závod. Poté dělil, kladl do země cibulky a vyjímal na zimu hlízy, kryl kytky chvojím nebo jim přihrnul ke krčku půdy.

Teprve nyní, kdy našemu zahrádkáři ztvrdla zahrádka na kost či je mazlavá od bláta jako to nejlepší máslo na roztírání, případně zapadla sněhem, což se na Tachovsku v posledních desetiletích stává tak jednou dvakrát za život, vzpomene si našinec, že na něco zapomněl - totiž podívat se na ni. Neboť vězte, že v létě na to není pokdy - jaképak dívání, tady se jeden musel cestou zastavit a vytahat z trávy plevel, pokračovat v boji proti slimákům, zalévat kde jakou plodinu i dřevinu, kypřit květinám slehlou půdu. Co chcete, pořád bylo co dělat; copak šlo strčit ruce do kapes a jen tak okukovat, jak to vypadá?

Zahrádkář v čase předvánočním

Chválabohu i příroda nám naznačuje, že pro letošek je už všechno hotovo - venku zima, že by psa nevyhnal, a na zahrádce půda jako cejn; ono by se ještě dalo ledacos tamto, ale není nad zimní klid. A když vyjít ven, tak stačí proplahočit se k plotu zahrádky, tam chvíli okounět a nanejvýš se pochválit za své dílo přikryté chvojím a snad i bílou duchnou a rychle se vydat na ústup k domovu. Brr, to zebe!

Jenom si přiznejme, že zahrádkář sám je také křehká květina a s chutí přezimuje pod sklem ve vytopené místnosti zahrnutý až po krček nikoliv mrvou ani chvojím, ale péčí svého okolí a především pak zahradkářskými ceníky a prospekty. Ve všech tiskovinách se přitom dočítá, že nejcennější a naprosto nepostradatelné jsou ty kytky, které ve své zahrádce dosud nemá. A ty květiny, které má, jsou poněkud choulostivé a rády vymrzají. Z toho všeho se zahrádkář v prosinci obyčejně velmi zasmuší a raději se vrhne na něco jiného, třeba na pohovku či do ušáku a pokouší se o zimní spánek přírody.

Nepochybně bude letošní čas kolem vánoc poněkud jiný, než jsme zvyklí. Ale nevadí, pokud se bude konat ve znamení méně požitků a více prožitků, na které bude v rodinách více času, což není hra se slovíčky, ale spíše připomínka celého člověčího problému. Takže pevné předvánoční nervy, radost i z maličkostí a při všem konání nezapomínejme, že vše záleží na každém z nás.

Pavel Nový