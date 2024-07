V Labuti slavili 570 let od první písemné zmínky o osadě.

V sobotu 13. 7. 2024 se v obci Labuť opět setkalo bezmála 200 rodáků, obyvatel a dalších přátel Labutě. Od první písemné zmínky o obci uběhlo tento rok již 570 let. Akce takového rozsahu byla po velkém úspěchu zopakována po deseti letech.

Do obce se sjeli všichni, kteří jsou s Labutí nějakým způsobem spojeni. Mimo rodáků a jejich potomků se jednalo zejména o chalupáře nebo přátele místních, kteří se do Labutě rádi vrací. Vládla příjemná přátelská atmosféra, plná úsměvů a vřelých objetí. Zejména starší generace vzpomínala na školní léta a společné zážitky z mládí. Pro všechny byl připraven poutavý program, který byl zahájen proslovem hejtmana Plzeňského kraje, pana Rudolfa Špotáka a starostky Mgr. Jitky Valíčkové. Z jejich rukou pak spolek Labuťačky & spol., z.s. převzal plaketu za příkladnou práci pro obec a spolupráci s ostatními složkami a každá z členek, která se na přípravě akce podílela, obdržela květinu. Další plaketu pak převzal JUDr. Václav Hurych za svoji dlouholetou činnost kronikáře a Sbor dobrovolných hasičů blahopřejnou plaketu ke 120. výročí vzniku hasičské organizace v Labuti.

Následovaly tři prezentace, které byly věnovány historii obce a činnosti spolku Labuťaček a SDH Labuť. V prostorách bývalé školní třídy, která je nyní místními využívaná jako knihovna a místo pro volnočasové aktivity, byla připravena výstava kroniky, fotoknih a historických i současných fotografií, které dokumentují život obce. Mnoho návštěvníků pak bylo potěšeno, když na fotografiích objevilo sebe nebo své rodinné příslušníky a známé. Každý z příchozích se také zaznamenal do připravených pamětních archů, kde kromě svého jména uvedl i svůj vztah k obci a poté mohl zapíchnout vlaječku se svým jménem do fotomapy Labutě, tedy konkrétně do domu, díky kterému je s obcí spojen. Na památku pak každý obdržel fotopohlednici obce a sklenici s gravírovaným motivem labutě a památečním datem. K zakoupení byly také originální gravírované přívěsky s oblíbenou hláškou místních.

Program poté pokračoval společným sázením památeční lípy, kdy se do činnosti zapojil nejen pan hejtman s paní starostkou, ale také mnoho místních, kdy si každý zájemce mohl "hodit lopatou". K dokreslení báječné atmosféry zahrála Ledecká dudácká kapela a program se postupně přesunul do místní pískovny, kde bylo připraveno bohaté pohoštění. Zde pokračovalo hudební vystoupení dudácké kapely, zatančila malá baletka Eliška Nečilová a představila se nejmladší generace labuťských obyvatel.

Místní drobotina, která ve svých speciálních tričkách, bravurně projela na svých strojích (kolech, koloběžkách i odrážedlech) připravenou jízdu zručnosti. Poté již došlo na zlatý hřeb odpoledne, kdy měl své taneční vystoupení spolek Labuťačky. Ten za doprovodu písně Růže z Texasu předvedl tanec nacvičený pod vedením H. Cimburkové, za který sklidil bouřlivý potlesk publika. Pak již převzala otěže hudební skupina Bikers band, která bavila všechny účastníky až do půlnoci. Děkujeme Paní starostce a Obci Staré Sedliště za finanční a osobní podporu. Panu hejtmanovi Plzeňského kraje za vzácnou návštěvu. Rodinnému pivovaru Chodovar Chodová Planá za štědrý sponzorský dar. Manželům Drabešovým za dokonalé gravírování sklenic a přívěsků. Všem návštěvníkům za hojnou účast. Nakonec sobě navzájem za veškeré úsilí při zajištění přípravy a průběhu oslav.

Příspěvek zaslala Hana Fukalová, děkujeme za něj.