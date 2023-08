Spolek Labuťačky & spol., z. s. uspořádal 19. srpna za pomoci členů SDH Labuť tradiční letní hru pro děti. Účastníci se tentokrát vydali po stopách indiánů, kteří se usídlili nedaleko Labutě.

Po stopách indiánů nedaleko Labutě. | Foto: se souhlasem Hany Fukalové

Na cestu se vydalo 21 dětí v doprovodu rodičů a průvodkyně Klekí Tety, přítelkyně indiánů. Cesta byla náročná, slunce pražilo, na skupinu číhaly nástrahy v podobě kopřiv, elektrického ohradníku a těžko schůdného terénu vedoucího do indiánské vesnice v labuťské pískovně. Během cesty bylo také potřeba natrénovat indiánskou píseň pro náčelníka, vymyslet své indiánské jméno a také překonat svůj strach plížením ve strachovém pytli. Výprava malých osadníků vzbudila v indiánské vesnici pozdvižení a náčelník Jurda – Vlčí Tlapa zprvu odmítal pustit děti do vesnice. Avšak na přímluvu Klekí Tety a po poradě se Šamanem vstup do vesnice povolil. Indiáni malé osadníky bohatě pohostili a předvedli jim své znalosti a dovednosti, které si děti vyzkoušely doslova „na vlastní kůži“. Děti si na deseti stanovištích vyrobily svou čelenku, indiánský oděv, náhrdelník, házely oštěpem, střílely lukem, plížily se, poznávaly stopy zvířat, rostliny, stromy a houby, trénovaly svoji paměť. Na závěr byly děti pasovány náčelníkem na indiány s právem používat své indiánské jméno a byly odměněny pěknými dárky, které jako sponzorský dar dodal jeden z rodičů dětí. O bohaté občerstvení se postaraly opět maminky a babičky malých labuťáků. Indiánskou vesnici s jejími obyvateli utvořili členové spolků a další obyvatelé a chalupáři z Labutě. Na všech stanovištích byli připraveni indiáni a indiánky, od těch pravých k nerozeznání, kteří jako vždy věnovali čas a svou tvořivost nejen přípravě stanoviště, ale také svému kostýmu.