Svou výškou 1114 metrů by mohla lákat k vyhlídkám, jako například Klínovec a Velký Špičák či Jelení hora. To ovšem moc dobře nelze, vrchol hory je rovný, dalo by se říci placatý a zalesněný. Pouze na jižním svahu je z louky možný částečný výhled. Původní německý název vrcholu byl Stiefmütterberg. Některé prameny udávají, že se dříve Maceše říkalo také Malý Klínovec a dnešní název byl až pak kolem roku 1976 přejat jako překlad z německého názvu.

Výstup na Macechu není náročný, ideální je se na ni vydat od obce Loučná, nebo přímo od rozcestníku Pod Meluzínou. Vydat se nahoru můžete oběma směry, ale je příjemnější jít nejdříve na vrchol Macechy a pak pomalu klesat dolů k Pytlácké rokli kolem vodopádu a dojít zpět k rozcestníku. Pevná obuv, tekutiny, a vybavení do hor musíte brát jako samozřejmost, počasí v těchto končinách se rychle mění, jako na Islandu.Možná je na místě varování, že při sestupu dolů, než se napojíte na cestu, je louže, která může a nemusí být zamrzlá. Pod sněhem to není vidět, ale ten první chodec, pokud není silný led, tam bezpečně zahučí po kolena. Pod sněhem to i na cestě klouže, takže my jsme ocenili i nesmeky. Kdo by měl chuť a sílu, může se také hned vydat na vedlejší vrch Meluzína, který je sice nižší, ale nahoře najdete krásnou dřevěnou sochu Meluzíny od Pavla Vítka a pokud vám počasí bude přát, rozhlédnete se tam do všech světových stran.

Za příspěvek děkujeme Martině Sihelské.