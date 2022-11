Ve městě se nachází několik památek, patří mezi ně kostel Panny Marie Bolestné, kamenný most se sochami přes řeku Radbuzu, klasicistní most přes Bezděkovský potok a tvrz z roku 1614, přestavěná v 17. století na zámek.

Nejzajímavější je právě barokní most nad Radbuzou. Je malý, určený pouze pro pěší, ale je krásný a zaslouží si pozornost. Byl postaven na místě staršího dřevěného mostu kněžnou Metternichovou zřejmě v letech 1723 - 1725 podle vzoru pražského Karlova mostu. Má osm oblouků a nese šest barokních soch svatých. Jsou to Panna Marie Neposkvrněná, sv. Michael, sv. Václav, sv. Jan Nepomucký, sv. Erasmus a sv. Antonín z Padovy.

Ochranné ruce svých světců most potřeboval zejména v květnu 1945, kdy jej ustupující Němci chtěli vyhodit do povětří, starosta je ale nakonec přemluvil a most zůstal stát.

Zaslala Květoslava Volerová. Děkujeme.