Jisté je, že ledové jevy na tocích, a to zejména v nižších polohách našeho regionu, mají už na kahánku. Takže již včera mohl svatý Josef, který byl dle tradice tesařem, odložit své oblíbené nářadí, pantok a širočinu, což jsou velké sekery. Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou. Mráz po svatém Josefu neuškodí květu, což se nám zdá tvrzení poněkud odvážné, nejspíše jde jenom o přání. Na svatého Josefa když jest krásný čas, bude úrodný rok.

Pár slov k příchodu jara

Na svatého Jáchyma skončila se dle pranostik už zima. Navíc 20. března přichází letos nové jaro, které ovšem začíná ve smyslu astronomickém, ale nemusí platit ve smyslu meteorologickém. Astronomický první jarní den připomíná, že je denní oblouk Slunce stejně dlouhý jako noční.

Vlastní meteorologické jaro většinou začíná později a v jeho nástupu mohou být značné rozdíly. Typické je pro něj západní proudění a nástup průměrných denních teplot vzduchu nad 5 °C. Taková situace obvykle nastává ke konci března. Na polích se fenologicky počátek jara kryje s časem setí ovsa; plné jaro pak ohlašuje počátek květu jabloní.

Křínov - kolébka rytířského rodu

Ano, máme sice první jarní den, ale bez delších jarních vycházek, takže nezbývá, než s dnešním kalendářním patronem alespoň nahlédnou do jednoho z našich pohledných říčních zákoutí, tak budeme připraveni na časy turisticky příhodnější. Na východním okraji Plané, na dohled od známého Bohušova vrchu, odděluje se místní silnice, též cyklostezka 2206, do nedaleké obce Otín a poté dál směřuje ke vsi Křínov ležící na okraji terénní hrany nad údolím Kosího potoka. V osadě i okolí připomínají se různé historické okamžiky.

Ves Křínov, zvaná původně Křenov, je hlavně kolébkou rytířského rodu, dle první písemné zprávy z r. 1373 se odtud psal Ješek z Chřínova. Krušné chvíle zažívala křínovská tvrz na počátku 16. století, kdy tu sídlil nechvalně známý loupeživý rytíř Jan Bavůrek ze Švamberka zapletený do četných vražd na zemských stezkách a požárů za branami západočeských měst. Popraven byl spolu s kumpány v únoru 1506 na plzeňském popravišti. Z pozdějších švédských válek zůstal u vsi náznak polního opevnění z dob, kdy se bojovalo o nedaleký hrad Třebel.

Z pohledné vsi dolů ke Kosímu potoku

Samotný Křínov je dnes trochu odlehlou, ale vcelku pěknou okrouhlou vsí s chalupářským zázemím a dává zvláště o víkendech zapomenout na ruch i bolesti současné doby. Již od r. 1881 stojí při západním okraji návsi drobná kaple, co připomíná místo někdejšího tvrziště; pohledná je ve vsi řada opravených dvorů a chalup. Příkřejší úvozová cesta spadá z východního okraje vsi dolů do údolí. Pod cestou vidíme tzv. Bavůrkův kříž; dle smírčí smlouvy tu zabil roku 1548 Filip ze Stáně (asi Stanu), Ondřeje Mestla z Křínova. Kolem chaty pod křížem konečně scházíme dolů do potočního údolí, tam kde již od předjaří zpívají jako o závod kosi.

Zdejší část Kosího potoka byla již před léty vyhlášena za první klidovou oblast na Tachovsku, dnes požívá statutu přírodního parku. Tady, ve střední části jeho kaňonovitého údolí, upoutá malá vodní elektrárna v místě Tomšova mlýna. Po turistické značce a cyklostezce lze se po toku vydat dolů k Papírně pod Kořenem; směrem opačným pak k legendou opředenému skalnímu výčnělku zvanému Čertovka, dále k torzu Českého mlýna a pod Homoli u Křížence, odtud pak zpět do Plané. Tady všude kvapí voda potokem a kolotoč rašících stromů, prvních jarních květů a ptačího zpěvu nabírá den po dni na síle.

Pavel Nový