Na základní škole Hornická v Tachově mají děti nejen medový život, ale i medové snídaně. V rámci projektu Ministerstva zemědělství dostali žáci prvních tříd a 2.C možnost zúčastnit se akce s názvem Medová snídaně.

Medové snídaně na Hornické | Foto: Hana Drchotová

Během vyučovací hodiny jim zkušený mladý včelař Matěj Brzica předestřel pár zajímavých informací o včelách, medu a včelařství obecně. Užitečnou informaci o tom, že včela neumí zahnout za roh, když někoho pronásleduje, jsme uvítaly i my, učitelky. A to je jen jedna zajímavost z mnoha, kterou jsme se o tomto užitečném hmyzu dozvěděli. Účastníci přednášky se také s chutí zakousli do chleba s máslem a medem – hned si na vlastní kůži vyzkoušeli, zda jsou podávané informace pravdivé. Akce se vydařila a hlavně děti si ji opravdu užily.