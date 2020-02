Mezinárodní setkání žáků na Slovensku

V září 2019 odstartoval nový projekt financovaný z programu Erasmus+ nazvaný CLIL across the borders – enjoy and learn. Na projektu spolupracují čtyři školy: Základní škola Přimda (Česká republika), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie (Polsko), Základná škola A. Sládkoviča ve Sliači (Slovensko) a OŠ „Despot Stefan Visoki“ z Despotovacu (Srbsko).

Přimdští žáci na Slovensku | Foto: Jana Anděl Valečková