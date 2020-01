Na již třetí mezisváteční zimní výšlap, pořádaný spolkem „Labuťačky & spol.z.s.“, se nás vydalo z Labutě celkem 15. Trasa vedla po zelené turistické značce přes les zvaný "Štinglák", kde jsme minuli nejvyšší vrchol Třešňovec s nadmořskou výškou 607 m.

Mezisváteční výšlap | Foto: Václav Hurych

Přes dálniční most jsme došli do Újezdu pod Přimdou a dále pokračovali po zelené značce a po místní naučné stezce k rozcestí u dalšího dálničního mostu. Zde jsme udělali zastávku a občerstvili se ze svých zásob. To už jsme měli v nohách více než 8 km. Čekalo nás dojít zpět do Labutě. Na dálničním nadjezdu jsme chvíli pozorovali provoz a pak už hurá k domovu přes les a po louce kolem vodárny. Všichni jsme se shodli, že se nám šlapalo moc dobře a spokojeně jsme se rozešli do svých domovů. Již cestou jsme plánovali, kam a jak v dalším ročníku.