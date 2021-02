Jako by to bylo dneska. Dan se objevil ve dveřích a já jsem se začala červenat. Znáte to. Bláznivě jsem se zamilovala. Blížilo se jaro, mně bylo čerstvých pět, takže už jsme byli stejně staří.

Kudrnáč Dan byl láskou všech holek od nás ze třídy, ale nejvíc zamilovaná jsem do něj byla já. Byl to sice trochu sígr, ale byl prostě úžasný. Třeba když mi zlá Štěpánka jednou vzala mou oblíbenou panenku Andulku, Dan se mě zastal a Andulku jí vytrhl z ruky. Bohužel jí přitom upadla noha, nojo, ale byla zpátky moje a Dan se stal navždy mým hrdinou.

Nebo když nabančil tomu Pepovi od Procházků. Pepa si to zasloužil, pořád zpíval tu písničku milenci se milujou a ukazoval na nás dva. Taky to párkrát ukazoval na Dana a Štepánku. Taková blbost. Trouba jeden.

Dan byl moje láska. I proto jsem se rozhodla, že si ho chci vzít. Ne hned, třeba rok dva bychom ještě počkali. Jeho rodiče jsou fajn, viděla jsem je v šatně, a naši by určitě taky souhlasili.

Blížil se svatý Valentýn, ve školce nám říkali, že je to svátek všech zamilovaných, takže ideální čas pro nás dva.

Už v šatně jsem se na něj hezky usmívala. Určitě ví, že ho miluju. Venku ho chytím za ruku a pak už spolu budeme chodit. Když jsme vyšli z budovy, pustila jsem Štěpánku a šla za Danem. Dala jsem mu ruku, ale vyplázl na mě jazyk a kluci se smáli a začali na mě házet kamínky. To se dělá? No, počkejte, to vám nedaruju. Nabrala jsem hrst kamínků a hodila to po nich. Jenže jsem trefila Dana. Ajajaj, tak to se mi moc nepovedlo. Ale ne, bude to dobrý, jde ke mně. Bum prásk, co to bylo za ránu? Ležím na zemi a bolí mě hlava.

Blbec jeden, už ho nemiluju. Kdo ví, jak dlouho budu mít ještě ten hnusnej monokl. A toho Valentýna si strčte někam.

Jana Nestávalová