Do Jinína zavítalo několik zahraničních jezdců. Že to nejsou jen tak nějací kluci do počtu, ukázali dostatečně v obou třídách. V MX1 se na stupně vítězů neprosadil ani jeden náš borec. Ve třídě MX2 sice stupně opanoval vítězný domácí jezdec Jan Wagenknecht, ale další místa vybojovala zahraniční konkurence.

Předpověď počasí hlásala, že první jízdy budou bez deště a pak se na závodiště snese obrovská bouřka. Ale oni ti naši meteorologové neustále míní, webové stránky děsí a v tomto případě naštěstí „skutek utek“. Pár kapek spadlo, ale jinak celé závodní odpoledne bylo sice pod mrakem, ale v suchu.

Jedeme vás podpořit

Do Jinína jsme my Kladrubáci jeli především podpořit naše oblíbené domácí jezdce Rudu Weschtu z Těchlovic a mladičkého Dominika Kučeříka ze Stříbra. Do areálu přicházíme ve chvíli, kdy Dominik v první jízdě dojíždí na krásné druhé pozici. O tomhle klukovi už je hodně slyšet a myslím, že ještě hodně bude. Zatím tedy jezdí třídu 85 ccm, ale věříme, že se neztratí, ani až přejde na silnější kubaturu. Domča zaválel, i v druhé jízdě zajel třetí pozici a celkově skončil na jinínském okruhu druhý a probojoval se do průběžného vedení republikového seriálu.

Vyprávět o sympaťákovi s číslem 111 Petrovi Bartošovi se snad ani nedá, to se musí zažít. Tenhle chlápek, to je prostě motorová myš, která řádí nejen na trati, ale i v pauzách v depu či na autogramiádě. Dobrá nálada z něj jen čiší a mladší kluky povzbuzuje, zdraví, směje se, plácá jednu srandičku za druhou a potkat ho je vždy radost. Navíc stejně jako kdysi Martin Žerava, ani on se nemíní jen tak smířit s odchodem do veteránské třídy, a tak prý v rámci tréninku jezdí při jednom závodě jak svoji třídu Veterán, tak stále zasahuje i do dění ve třídě MX1. A nezasahuje do ní vůbec špatně, celkově končí na 14. pozici.

Čekání na start

Procházíme depo, je nám líto, že zdravotní komplikace nedovolily start Martinovi Fiňkovi ani Vaškovi Kovářovi, zdravíme Míšu Bártu, srdcaře a dříče Járu Romančíka, prohodíme pár slov s rodinami těchto jezdců a už se šineme k trati, neb Rudův start se blíží.

Je to mazec, motory řvou, jezdci se hrbí na svých motorkách a čekají, kdy padne startovní rošt. Obě jízdy byly plné krásných jezdeckých bitev, Ruda nakonec celkově po obou jízdách končí desátý za Járou Romančíkem. Za Rudou dojíždí černošínský Patrik Liška. Kluci jsou si vědomi svých jezdeckých chyb, ale i tak jsou spokojeni. Dojeli ve zdraví, závody si užili a sezona přeci zdaleka nekončí. A my se radujeme s nimi. Jde přeci o fair play a dobrou zábavu, obojího bylo dostatek.

Monika Šavlová