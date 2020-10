Každá žena má jiný porod. Existuje řada mužů, kteří jej dokážou pochopit, i když během něj často hodně slábnou. Důležité je však zůstat silný, se ženou soucítit a být jí skutečnou oporou. Vždyť žena rodí právě vaše dítě.

Velkou péči a lásku od chlapa potřebuje žena už během těhotenství. Při porodu ji pak muž musí podpořit, jak to jde. Velký význam má už jen pouhé držení za ruku.

Nikdy nepochopím muže, kteří těhotným ženám neprokazují ochotu a lásku. Vždyť těhotná žena má takové kouzlo a starat se o ni může být pro muže výzva i radost. Ona prožívá silné city a emoce a musí cítit mužskou důvěru.

Dobré jídlo

Je velmi důležité, aby se těhotná žena dobře stravovala. Pestrá, vyvážená a plnohodnotná strava je podstatná pro každého z nás, u těhotné ženy to pak platí dvojnásob. Žena, která dodržuje zásady zdravé životosprávy, má velkou naději, že prožije své těhotenství bez vážnějších problémů a porodí zdravé dítě dobře připravené pro samostatný život.

Dodržování správné výživy je důležité již v době, kdy žena dítě plánuje. Nedostatek některých látek totiž může ovlivnit vývoj plodu, a to zvláště v prvních týdnech těhotenství. Je tedy podstatné, aby nastávající maminka měla zajištěný zvýšený přísun vitamínů a minerálních látek. Příliš kalorická jídla nejsou vhodná, i když je zcela přirozené, že žena v době těhotenství trochu přibere. V tomto období by se pak měla úplně vyhnout kouření cigaret a pití alkoholu.

Očekávané narození dítěte a veškeré změny, které se odehrají po porodu, jsou pro ženu velmi důležité. Jako maminka má mnoho nových povinnosti, navíc v jejím těle dochází k řadě fyziologických změn. I v tomto období je důležitá dobrá strava. To proto, že se týká nejen matky, která se musí po porodu zotavit, ale narozeného dítěte, které žena kojí a zajišťuje mu tak tu nejlepší možnou výživu.

Kojené dítě získává z mateřského mléka všechny látky, které jsou pro jeho vývoj nezbytné. Mateřské mléko má vždy správnou teplotu i složení odpovídající stáří dítěte. Je lehce stravitelné a dodává dítěti důležité látky, které mu pomáhají v boji proti případným infekcím v prvních měsících života. Mateřské mléko obsahuje hodně výživných látek pro optimální vývoj mozku dítěte, také je bohaté na nasycené mastné kyseliny. Velmi důležitou látkou, která vzniká v mléčných žlázách v prvních deseti dnech po porodu, je rovněž mlezivo.

Radujme se

Osobně jsem přečetl spoustu knížek, které souvisejí s těhotenstvím a porodem, ale popravdě musím napsat, že s ženami hluboko v srdci hodně soucítím. Podle mého názoru mají mnohem větší sílu vydržet porod než my muži. Měli bychom se radovat, že nerodíme právě my.

Muži jsou často v euforii z toho, že zplodili miminko. Nesmí zapomínat, že jsou na to vždy dva.

Každý porod probíhá jinak a muži během něj často slábnou. Vždy se odehraje taková malá premiéra jak pro nastávající maminku, tak pro jejího partnera a ostatně i pro personál na porodním sále.

Zásadní chvíle je to i pro dítě, které přichází na svět, a proto je dobré se na to vědomě připravit. A nejen na porod, ale i na rodičovství, péči o miminko a kojení. Toto téma bývá maminkami v těhotenství mnohdy podceňované, a přitom je velmi důležité.

Žena jde na porodní sál se spoustou zkušeností od známých, příbuzných a dalších lidí, kteří porod na vlastní kůži prožili A nyní si tím projde sama. Na svět přivede nového človíčka. Buďme ženám v takových významných chvílích oporou.

Nick Wolf



Pozn.: Text byl zkrácen a redakčně upraven.