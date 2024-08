Nejdříve jsme zavítali do Mostu na hrad Hněvín a podívali se na mostecké jezero (bývalý důl Obránců míru). Bohužel náš kamarád Zbyněk Jakš na nás neměl tentokrát čas, tak jsme pokračovali dále. Zajeli jsme ke Komáří Vížce a shlédli do údolí. Pak jsme pokračovali do Mikulova na štoly Lehnschafter a Milá paní provozované soukromě kamarádem Pavlem. Jedna zajímavost se zde chystá, chtěl by zrekonstruovat vodotěžní kolo o průměru 14 m. Přejeme mu při uskutečnění tohoto záměru mnoho zdaru. Bohužel u nás ve Stříbře se to nezdařilo díky nezájmu a neochotě některých jedinců.

Ubytování jsme měli zajištěné na vysokohorském středisku Klíny. Zde najdete k seberealizaci vše skoro jako v Alpách (lanovka, sjezdovky, bobová dráha, lezecká stěna, trasy pro trajly, tenisový kurt a hlavní tahák Zipline, nejdelší v Čechách). I v této oblasti se v minulosti těžilo, a to olovo a stříbro. Pobyt nám znepříjemňovalo nesnesitelné vedro okolo 35°C a množství vos. Dvakrát jsme si udělali výlet na elektrokolech po vrstevnici Krušných hor (Flájská přehrada, Český Jiřetín, Moldava a další). Samozřejmě jsme nezapomněli na sousední Sasko. Asi nejzajímavější byla návštěva zámku ve Freibergu se svojí neopakovatelnou atmosférou mineralogických sbírek z celého světa. Další naší příští zastávkou bude Rumunsko, Bulharsko a opět Slovensko, a hned poté Kladno.

Zdař Bůh Karel Neuberger