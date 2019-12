V pořadí už 19. závod ze seriálu Běžec Tachovska, který zahrnuje každý rok 21 závodů, se konal 23. listopadu ve Stříbře. Na 20 km dlouhou trať se postavilo 35 běžců.

Na Mikulášskou dvacítku... | Foto: Štefan Kučík, Michaela Havlíčková, Hana Schimmerová, Martina Sihelská

"Přijeli závodníci z mnoha míst, ale nejlepší místa získali domácí, z mužů to byl Ivan David a z žen Lucie Davidová. Jde o zajímavou trasu, většinou sice po silnici, ale také lesem, přes potok až k železničnímu mostu nad přehradou Hracholusky. Jak jsem slyšel, jezdí k nám na tento závod hodně ti, co mají rádi terén a kopce, ta trať je docela náročná," uvedl pořádající Vladislav Moravec.

Na start se postavila také Alena Borecká z Nýřan. "Už jsem tento závod několikrát běžela, je to to docela těžká trasa, ale je to pěkný a klidný závod, kdy prostě neběžíme ve velkém davu, ale v klidu," řekla Borecká.

Z Klášterce nad Ohří přijela i Michaela Havlíčková. " Já žádné závody na čas neběhám. Běhám je pro radost, pro setkání s přáteli, pro zábavu. Dnešní trať jsem si celou cestu povídala se ségrou, protože se jinak, než na závodech nepotkáme," řekla se smíchem Havlíčková.