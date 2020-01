Už jen ti nejodvážnější slibují v předpovědích, že se závěrem ledna konečně přijde opravdová Zima, která rozehraje rozmanitý veletoč svých možností. Zatím spíše můžeme jen vzpomínat na zimy našeho mládí, těšit se Ladovými kresbami a den ode dne doufat, že bílý sněhový příkrov trvale ozdobí i krajinu západních Čech.

Zima u Mže | Foto: Pavel Nový

Takže náš víkendový turista může se jen lehce přiodít a vydat se pěšmo, o trekingových holích či na kole i koloběžce někam do šedé lednové krajiny, mírně přizdobené ranními mrazíky. K tomu vzpomínat na druhdy sněhobílé pláně pod Českým lesem, na zlomená hrabla a násady lopat na závějích u baráku, či na zákeřné sněhové návěje na silnicích. Co zatím nenapadlo, to není, takže dost již snění a s běžkami zpět do komory.